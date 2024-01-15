Icon

طائرة بدون طيار توثق لحظة التهام بركان أيسلندا لقرى بأكملها Icon الطالب الجامعي يمكنه دراسة تخصصين في آن واحد Icon عملاقا أوروبا يُراقبان كريم بنزيما Icon الصراع بين غزة وإسرائيل سيؤدي بنهاية المطاف إلى إعلان دولة فلسطينية بحلول 2034 Icon زيادة طلبات إخلاء متعثري سداد الإيجار في المملكة Icon موجة إنتاج تاريخية للغاز المسال بـ290 مليار دولار Icon عقوبة صيد الضبع تصل إلى 80 ألف ريال Icon رباعية الريال ضد برشلونة تُهديه لقب السوبر الإسباني Icon حامل جواز السفر السعودي يستطيع دخول 89 دولة دون تأشيرة مسبقة Icon أقدم ملكات أوروبا تتخلى عن عرشها رسميًّا في محاولة لإنقاذ ابنها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم
في مباراة أُقيمت في الرياض

رباعية الريال ضد برشلونة تُهديه لقب السوبر الإسباني

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
رباعية الريال ضد برشلونة تُهديه لقب السوبر الإسباني
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة الريال ضد برشلونة مساء الأحد، بفوز نادي ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الـ13 في تاريخه، بعد الفوز على البارشا برباعية لهدف.

الريال ضد برشلونة

وكان الشوط الأول من مباراة الريال ضد برشلونة انتهى بتقدم نادي ريال مدريد بنتيجة 3- 1، حيث شهدت أول 33 دقيقة من مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، إثارة مميزة من الفريقين، حيث نجح الريال في إحراز هدفين وبرشلونة هدفًا.

قد يهمّك أيضاً
فهد الكبيسي وأحبابه يشعلون أجواء موسم الرياض‬⁩

فهد الكبيسي وأحبابه يشعلون أجواء موسم الرياض‬⁩

جوازات الطائف تضبط باكستانيًا حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة

جوازات الطائف تضبط باكستانيًا حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة

وسجل البرازيلي فينسيوس جونيور هدفين في الدقيقتين الـ7 والـ11 ثم قلص البولندي ليفاندوفسكي الفارق لبرشلونة من تصويبة قوية في الدقيقة الـ33.

وبعدها عاد فينسيوس ليسجل الهاتريك من ركلة جزاء احتُسبت ضد أراوخو لاعب البارشا في الدقيقة الـ40.

وفي الشوط الثاني، عزز البرازيلي رودريجو من تقدم ريال مدريد بالهدف الرابع في الدقيقة الـ64.

الريال ضد برشلونة

ريال مدريد بطل السوبر الإسباني للمرة الـ13

وفاز ريال مدريد باللقب للمرة الـ13 في تاريخه، في مباراة أُقيمت على ملعب الأول بارك في الرياض.

وكان ريال مدريد تأهل للنهائي على حساب فريق أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه بنتيجة 5- 3 في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء الماضي، بينما تأهل برشلونة للنهائي على حساب فريق أوساسونا بالفوز عليه الخميس الماضي بنتيجة 2- 0.

الريال ضد برشلونة

وقبل نهائي السوبر الإسباني أمس، كان ريال مدريد واجه برشلونة يوم 28 أكتوبر الماضي ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، ووقتها فاز ريال مدريد على الفريق الكتالوني بنتيجة 2- 1.

وكانت الأسبقية لفريق برشلونة في الدقيقة السادسة عبر اللاعب الألماني إيلكاي جوندوجان بعد توغله في دفاعات ريال مدريد.

وانتهى الشوط الأول بتفوق برشلونة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة برشلونة ضد الريال، نجح ريال مدريد في العودة بإحراز هدفين عبر نجمه الإنجليزي جودي بيلينجهام في الدقيقتين الـ 68 والـ 92.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواد سامة تضاف إلى البخور لزيادة الأرباح!
صحة وطب‎

مواد سامة تضاف إلى البخور لزيادة الأرباح!

صحة وطب‎
مجلس الوزراء: تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة الخضراء برئاسة ولي العهد
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء: تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة...

أخبار رئيسية
لقطات جوية حديثة لمشروع ذا لاين
أخبار رئيسية

لقطات جوية حديثة لمشروع ذا لاين

أخبار رئيسية
لقطات جوية لإنجاز تركيب الفلل العائمة بمشروع البحر الأحمر
السعودية اليوم

لقطات جوية لإنجاز تركيب الفلل العائمة بمشروع...

السعودية اليوم
التعاون يستهدف الفوز الرابع تواليًا
الرياضة

التعاون يستهدف الفوز الرابع تواليًا

الرياضة
لا وسيلة فعالة في إنقاص الوزن سوى تعديل السلوك الغذائي
صحة وطب‎

لا وسيلة فعالة في إنقاص الوزن سوى...

صحة وطب‎
فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع بوريل وهانكي
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في...

السعودية اليوم
جروهي يُحدد وجهته بعد اقترابه من مغادرة الاتحاد
الرياضة

جروهي يُحدد وجهته بعد اقترابه من مغادرة...

الرياضة