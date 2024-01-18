ربيع جنوب الأرطاوية وسط هطول الأمطار

وثق مقطع فيديو متداول، هطول الأمطار على جنوب الأرطاوية في منطقة الرياض، والتي تشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة.

وأظهر الفيديو، هطول الأمطار الغزيرة وسط ربيع جنوب الأرطاوية المكتسية ببساط بديع من النباتات الخضراء والموسمية، ما عكس جمال المنطقة.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وشرق حائل، كذلك على نجران، جازان، عسير والباحة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير والباحة.