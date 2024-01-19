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رجال الجوازات حاضرون لتسهيل إجراءات سفر مشجعي كأس آسيا

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:١٠ صباحاً
رجال الجوازات حاضرون لتسهيل إجراءات سفر مشجعي كأس آسيا
المواطن - فريق التحرير

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نشرت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو وثقت من خلاله جهود رجال الجوازات في خدمة المسافرين لحضور مباريات كأس آسيا.

رجال الجوازات متواجدون والهدف واحد

وقال الرائد ناصر بن مسلط العتيبي المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات: “في المنافذ الدولية كل موظف وله مهمته.. هناك من ينظم.. وهناك من يقدم الخدمة.. كلهم اليوم متواجدون.. والهدف واحد.. أكيد هو تسهيل الإجراءات”.

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وأضاف: “نحن نقدر حرص المسافرين ورغبتهم في سرعة الإنجاز ولهذا السبب وفرنا لهم كل التقنيات الحديثة التي تسهل هذا الشيء”.

ابتسامات المسافرين تصنع سعادتنا

وتابع العتيبي: “أما التعب بالعكس ما في تعب.. الحمد لله كل خدمة نقدمها يقابلها ارتياح نفسي كبير.. ابتسامات المسافرين ونظرتهم مشاعرهم تجاه جودة الخدمة كل هذه الأشياء تنسينا التعب ونصنع سعادتنا”.

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