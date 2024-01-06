رحيل تاليسكا عن النصر يقربه من الانضمام لمنتخب البرازيل !

كشفت تقارير إعلامية برازيلية أن اللاعب البرازيلي تاليسكا سيكون مضطرًا لمغادرة النصر، وذلك من أجل الانضمام للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم بالفترة المقبلة.

وتوجد بعض الأندية الأوروبية المهتمة بضم نجم النصر مثل فنربخشة التركي وغلطة سراي التركي.

الطريقة الوحيدة لـ تاليسكا

ذكرت التقارير البرازيلية، أن نجم النصر أمامه سبيل وحيد لتمثيل المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم وهو ترك دوري روشن السعودي، والذهاب للدوريات الأوروبية.

يذكر أن النجم البرازيلي لم يشارك مطلقًا مع منتخب بلاده الأول، حيث لعب من قبل لمنتخبي البرازيل تحت 20 عامًا و 23 عامًا خلال الفترة من 2013 حتى 2015.

ويرتبط تاليسكا بعقد مع النصر حتى عام 2026 كما انضم اللاعب البرازيلي للنصر في عام 2021 قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.

وسجل النجم البرازيلي حتى الآن في دوري روشن 11 هدفًا ليكون ترتيبه الرابع في قائمة هدافي الدوري السعودي.