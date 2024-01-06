رد الشباب على عرض النصر لضم متعب الحربي

حسمت إدارة نادي الشباب موقفها من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، متعب الحربي لصفوف النصر في الميركاتو الشتوي الحالي.

الشباب يرفض رحيل متعب الحربي

ويحظى متعب الحربي باهتمام أندية؛ الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، خاصة العالمي الذي أكدت تقارير تقديمه لعرض رسمي بـ40 مليون ريال، بجانب إعارة نجمه الإيفواري سيكو فوفانا وتحمل رواتبه، لحسم الصفقة.

وعلق الإعلامي الرياضي عماد الصائغ، على هذه الأنباء قائلًا: “مصدر مسؤول في نادي الشباب ينفي وجود عروض رسمية وصلت إدارة النادي بخصوص شراء عقد اللاعب متعب الحربي”.

وأضاف الصائغ، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “وأكد المصدر؛ لن يُنظر لأي عرض يخص شراء عقد متعب الحربي، والتفريط في اللاعب مستعبد كونه ركيزة أساسية في المشروع الشبابي”.

ويُعد الحربي صاحب الـ23 عامًا، من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وشارك معه في 92 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

الشباب في دوري روشن

وتسعى الإدارة الشبابية للحفاظ على النجوم، أملًا في تحسن نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، حيث يتواجد في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة من الفوز 5 مرات، وخسر 6 مرات، وتعادل 8 مرات.