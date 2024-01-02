رد فعل مدرب باريس سان جيرمان بعد ارتباط مبابي بـ ريال مدريد

علق المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على ارتباط أسم النجم الفرنسي كيليان مبابي بالانضمام لـ ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تولوز غدًا في كأس السوبر الفرنسي: “لست صاحب الشأن للإجابة على هذا السؤال، سأواصل القيام بما كنت أقوم به مع مبابي حتى اليوم”.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ليفربول الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

مبابي بديل صلاح في ليفربول

وقالت صحيفة Le Parisien الفرنسية: إن ليفربول راغب بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب في ضم مبابي في حال غادر محمد صلاح، فريق الريدز.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أن مبابي بات قريبًا من الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني في صيف العام الحالي.

وقال الصحفي الإسباني “إيدي أجيّري”: إن النجم الفرنسي قام بشراء منزل خاص به في العاصمة الإسبانية مدريد، كما أضاف الصحفي أن المنزل الجديد للنجم الفرنسي يتواجد بجوار المدينة الرياضية لنادي ريال مدريد.

ولا يرغب النجم الفرنسي صاحب الـ 25 عامًا، تجديد عقده مع إدارة باريس سان جيرمان حيث يريد الرحيل، كما يفكر في الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني.