رد كريم بنزيما على إمكانية مغادرة الاتحاد

تترقب الجماهير موقف النجم الفرنسي كريم بنزيما، من البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعدما أكدت تقارير رغبته في الرحيل بالميركاتو الشتوي الحالي.

غموض مستقبل بنزيما

وأُثيرت حالة من الغموض بشأن مستقبل بنزيما خلال الفترة المقبلة، كما توترت علاقته مع الإدارة الاتحادية، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم؛ لقضاء إجازته في جزيرة موريشيوس.

كريم بنزيما لم يطلب الرحيل

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، نقلًا عن مصدر مقرب من كريم بنزيما، أنه ضحك من شائعات رغبته في الرحيل بسبب الضغوط التي يتعرض لها، خاصة أنه واجه ضغوطًا أكبر خلال فترة تواجده في ريال مدريد.

ولفتت الصحيفة الفرنسية، إلى أن بنزيما يرغب في تعاقد نادي الاتحاد مع صفقات مميزة، نظرًا لاحتياج العميد لدعم أكثر من مركز، كما يرى أن الإدارة لم تُدعم الفريق بالمستوى المطلوب باستثناء نغولو كانتي.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “ديلي ميل”، أن كريم بنزيما لا يًفكر في الرحيل؛ ولم يُقدم طلبًا للمغادرة، وشددت على أن فرصة رحيله على سبيل الإعارة غير واردة، خاصة أنه يُفكر في مستقبل الفريق وطالب بضم صفقات.