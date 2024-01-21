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رد مانشستر سيتي على اهتمام الأندية السعودية بـ دي بروين

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٠ مساءً
رد مانشستر سيتي على اهتمام الأندية السعودية بـ دي بروين
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي يجهز ردًا حاسمًا بعد اهتمام بعض الأندية السعودية بضم اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت صحيفة The Mirror البريطانية إن مان سيتي سيجدد عقد نجمه البلجيكي والذي ينتهي في عام 2025.

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دي بروين - مانشستر سيتي

وكان ناديا الهلال والنصر أبديا رغبتهما في ضم النجم البلجيكي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وفي وقت سابق كان الإعلامي عبدالعزيز المريسل تحدث عن موعد انضمام النجم البلجيكي لـ دوري روشن قائلًا: “عودة النجم البلجيكي للملاعب بعد طول غياب بسبب الإصابة، واحتمالية قدومه للدوري السعودي في الفترة الصيفية كبيرة جدًّا”.

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