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داعين إياهم إلى المواظبة وعدم الغياب

رسائل المدارس إلى الطلاب مع عودتهم بعد الإجازة

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٥ مساءً
رسائل المدارس إلى الطلاب مع عودتهم بعد الإجازة
المواطن - فريق التحرير

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يعود الطلاب والطالبات غدًا الأحد لمقاعد الدراسة بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1445 هـ التي استمرت 10 أيام.

واستعدت المدارس والطلاب في جميع المراحل الدراسية للعودة مجددًا غدًا الأحد، حيث يتبقى من الفصل الدراسي الثاني 6 أسابيع دراسية.

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جاهزية المدارس

وأعلنت المدارس بجميع المراحل عن جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الطلاب والطالبات، مهنئيهم بالعودة، داعين إياهم إلى الالتزام ومواصلة تحصيلهم العلمي بكل تميز.

ودعت إدارة تعليم الرياض عبر حسابها على منصة “إكس”، أولياء الأمور إلى حث أبنائهم الطلاب على تعزيز الانضباط واحترام الوقت.

مواعيد الدوام

من جانبها، ذكّرت مدرسة أحد التابعة لإدارة تعليم الحدود الشمالية الطلاب بمواعيد الدوام، قائلة إن الاصطفاف الصباحي يبدأ في تمام الساعة 7.45 صباحًا، مطالبة الجميع بالحرص على الانضباط وعدم الغياب.

فيما تبدأ عدد من مدارس الرياض الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6:45 صباحًا.

عدم الغياب والالتزام بالقواعد

كما وجهت عدد من المدارس عبر حساباتها الرسمية بمنصة “إكس”، نصائح للطلاب مع عودتهم إلى الدراسة، داعين إياهم إلى المواظبة وعدم الغياب والالتزام بقواعد النظام والحضور بالزي المخصص للمدرسة.

وقالت مدرسة ربيعة الأسلمي الابتدائية إن للأسرة دور في تعزيز الانضباط المدرسي وذلك من خلال تحفيز الأبناء على الذهاب إلى المدرسة، توضيح أهمية العلم والتعلم، وزيادة التواصل مع المدرسة لمتابعة انضباط أولادهم أثناء اليوم الدراسي.

كما دعت الأسر إلى تشجيع الطلاب إلى المشاركة في الأنشطة والبرامج المختلفة داخل المدرسة، وتحديد أهدافهم في الحياة لمواصلة تحقيقها.

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