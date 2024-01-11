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فعاليات تناسب الأطفال والعائلات والكبار

رسائل شكر عبر “المواطن” بعد تمديد وندر جاردن

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥٠ مساءً
رسائل شكر عبر “المواطن” بعد تمديد وندر جاردن
المواطن - فريق التحرير - تصوير : هاشم القرني

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وجه العديد من المواطنين والزوار رسائل الشكر إلى هيئة الترفيه بعد تمديد الفعاليات الخاصة بـ وندر جاردن.

تمديد الفعالية

وتعد وندر جاردن في موسم الرياض هي أكبر مدينة ملاهٍ متنقلة، وتم تصميمها لتناسب الأطفال والعائلات والكبار للاستمتاع بها على حد سواء، حيث ينتظر الزوار تجربة فريدة في عالم الترفيه، وذلك لأن وندر جاردن تضم ألعاب الركوب والتشويق التي تناسب جميع الأعمار.

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وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم، تمديد إقامة منطقة “وندر جاردن”، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية، حتى 28 يناير الجاري.

وتقدم الزوار بالشكر عبر صحيفة “المواطن” على تمديد الفعالية خاصةً وأن بعضهم يأتي من مناطق بعيدة لحضور الفعاليات، موضحين أن المنطقة تختلف تمامًا عن الصور ومقاطع الفيديو، بل إن الواقع لا مثيل له.

إقبال كبير

وشهدت المنطقة منذ افتتاحها في نوفمبر الماضي، إقبالًا كبيرًا من الزوار، لما تضمه من فعاليات وتجارب ممتعة ومغامرات استثنائية عديدة، حيث شكلت وجهة ترفيهية فريدة بمناطقها الرئيسية الثلاث، إضافة إلى احتوائها على أكثر من 70 لعبة حماسية ومختلفة، وصالتين لألعاب الآركيد، و15 متجرًا و26 مطعمًا، وما يزيد على 60 عرضًا مسرحيًّا ومتجولًا.

وتشمل المناطق الثلاث الرئيسة، منطقة “ذا ماجيك أوف ووتر”، التي تحتوي على بحيرة الفلامينجو، ومنطقة “بلوم”، التي تجمع مجسمات فنية مستوحاة من الزهور والألوان، ومنطقة “حديقة الفرشات” التي تقدم تجربة بيت الفراشات، وهي الأولى من نوعها في موسم الرياض.

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