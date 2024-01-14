رسالة سامي الجابر للاعبي الأخضر قبل كأس آسيا 2023

وجه نجم المنتخب السعودي السابق، سامي الجابر، رسالة للاعبي الأخضر قبل بدء منافسات بطولة كأس آسيا 2023، متوقعًا حضور الجماهير بأعداد كبيرة.

سامي الجابر يوجه رسالة للاعبين

وقال سامي الجابر للاعبي الأخضر: “أريد أن يؤمن المنتخب السعودي، بقدراته مع استشعار حجم المسئولية، واللاعبون قادرون على أن يعيدوا السعودية لخارطة آسيا، وهذا يحتاج عملًا ذهنيًا كبيرًا”.

وتابع: “الجمهور السعودي مؤثر للغاية، وكأس آسيا فرصة كبيرة بالنسبة لنا، بسبب قرب المسافة مع قطر، ومتأكد أن منتخبنا السعودي سيحظى بحضور جماهيري قوي، وشاهدنا ذلك في كأس العالم 2022 في قطر”.

سر قوة الأخضر في البطولات السابقة

وتحدث سامي الجابر، عن تألق الأخضر في البطولة خلال الفترات السابقة، في تصريحاته للمركز الإعلامي للمنتخب السعودي، قائلًا: جيل الثمانينيات كان قويًا تحت قيادة المدرب الوطني، بعد إخفاق أكثر من مدرب أجنبي”.

وواصل نجم الأخضر السابق، تصريحاته قائلًا: “حصد كأس آسيا 1984، جاء بعد الإخفاق في كأس الخليج، كما أن الظفر بنسخة آسيا 1996 جاء أيضًا بعد التراجع في خليجي 1995”.

وأردف سامي الجابر: “خسارتنا أمام إيران المرشح وقتها لبطولة كأس آسيا 1996، كانت بسبب إصرار المدرب على مشاركة مجموعة مختلفة، ومن أهم العناصر التي لم تشارك يوسف الثنيان، وكنا نطالب وقتها بالدفع به”.