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لا عقوبات على أحد!

رسميًا.. انتهاء صراع النصر والاتحاد حول حمد الله

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:١٠ مساءً
رسميًا.. انتهاء صراع النصر والاتحاد حول حمد الله
المواطن - فريق التحرير

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أنهت وساطة سويسرية الصراع القائم بين ناديي النصر والاتحاد بشأن النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله.

وقال المستشار القانوني أحمد الشيخي، إن النزاع بين الناديين في قضية عبدالرزاق حمد الله قد انتهى.

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وأضاف في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: “الأطراف الثلاثة النصر والاتحاد وحمد الله وصلت إلى اتفاق نهائي لحل القضية العالقة بينهم في محكمة CAS (الرياضية الدولية)”.

اتفاق عبر الوساطة

وأوضح: “الاتفاق جرى عبر (الوساطة)، بعد جلسات ومحادثات ودية، وكل ما يتبقى حاليًا هو اعتماد وتوقيع (الوسيط) لتصبح الاتفاقية رسمية وملزمة”.

ولفت إلى أنه لن يصدر أي حكم في القضية، وسوف تستمر سريةً وغير معلنة، ولن تكون هناك أي عقوبات على اللاعب أو الإداريين، ولن يكون هناك منع تسجيل لأي من الناديين”.

وأنهى تغريدته بالقول: “كنت أتمنى أن تكون الوساطة بمركز التحكيم السعودي وليس في سويسرا، لكنني أثق بأن المركز مقبل على عديد التغييرات والتطورات الإيجابية”.

 

عبدالرزاق حمدالله

يشار إلى أن النصر فسخ عقد حمد الله في نوفمبر 2022 من طرف واحد، وبعدها تقدم اللاعب بشكوى طالب فيها بـ8.8 مليون يورو، ورد النصر بشكوى يطلب فيها تعويضًا من اللاعب قدره 9.5 مليون يورو، ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الطلبين، وقرر الحكم لصالح حمد الله بإلزام النصر بدفع 3.3 مليون يورو.

وفي مارس الماضي، تقدم النصر بتسجيلات تُثبت مفاوضات حمد الله مع أحد مسؤولي الاتحاد، خلال سريان عقده مع العالمي، وبناء على ذلك تقرر إيقاف اللاعب 4 أشهر وإيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد 6 أشهر، مع تغريم كل منهما 300 ألف دولار.

عبدالرزاق حمدالله

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