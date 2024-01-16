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بعد تصريحات مانشيني التي أثارت الجدل

رفع تقرير مفصل لـ لجنة الاحتراف بشأن المستبعدين من قائمة الأخضر

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
رفع تقرير مفصل لـ لجنة الاحتراف بشأن المستبعدين من قائمة الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن إدارة المنتخب السعودي رفعت تقريرًا مفصلًا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم بشأن المستبعدين عن قائمة الأخضر في بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وقال الإعلامي وليد الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “إدارة المنتخب رفعت تقريرًا للجنة الاحتراف بشأن المستبعدين وفي انتظار اتخاذ القرار اللازم حسب اللائحة”.

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وكان مانشيني قال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السعودية وعمان: ”هم من قرروا المغادرة، ولست أنا، الفرج في أول معسكر هو من قال لا يريد أن يلعب في المباراة الودية.. وسلطان الغنام قال لي إنه ليس سعيدًا باللعب للمنتخب”.

وأضاف مدرب الأخضر: “نواف العقيدي قال لي حسنًا سوف آتي للمعسكر وفي اليوم الآخر قال لا أريد أن آتي.. وقبل 3 أيام ذهب لمدرب الحراس، وقال إن لم ألعب أساسيًّا لا أريد أن أبقى”.

يذكر أن الحارس نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام نفوا تصريحات مانشيني مع تعهدهم بالرد ولكن بعد نهاية مشاركة الأخضر في بطولة كأس أمم آسيا.

 

 

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