رفع تقرير مفصل لـ لجنة الاحتراف بشأن المستبعدين من قائمة الأخضر

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة المنتخب السعودي رفعت تقريرًا مفصلًا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم بشأن المستبعدين عن قائمة الأخضر في بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وقال الإعلامي وليد الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “إدارة المنتخب رفعت تقريرًا للجنة الاحتراف بشأن المستبعدين وفي انتظار اتخاذ القرار اللازم حسب اللائحة”.

وكان مانشيني قال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السعودية وعمان: ”هم من قرروا المغادرة، ولست أنا، الفرج في أول معسكر هو من قال لا يريد أن يلعب في المباراة الودية.. وسلطان الغنام قال لي إنه ليس سعيدًا باللعب للمنتخب”.