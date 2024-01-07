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بعد تحقيقه للفوز رقم 50

رقم تاريخي لـ بيترهانسل في رالي داكار

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٥٧ مساءً
رقم تاريخي لـ بيترهانسل في رالي داكار
المواطن - فريق التحرير

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واصل سائق “أودي”، المخضرم الفرنسي ستيفان بيترهانسل، تألقه في منافسات رالي داكار السعودية 2024، وحقق رقمًا تاريخيًا.

بيترهانسل يحقق رقمًا تاريخيًا

ونجح ستيفان بيترهانسل في تسجيل أسرع زمن في المرحلة الثانية، اليوم الأحد، ليُحقق الفوز رقم 50 في تاريخه بجميع مراحل رالي داكار.

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بيترهانسل في رالي داكار 2024
السائق الفرنسي – المصدر @Dakar_arabic

وأصبح ستيفان بيترهانسل الآن، هو حامل الرقم القياسي لأكبر عدد انتصارات في مراحل رالي داكار، بالتساوي مع الأسطورة آري فاتانين.

وفاز الفرنسي بالمرحلة الثانية من رالي داكار السعودية 2024، وبفارق 29 ثانية عن مواطنه سيباستيان لوب، سائق “برودرايف”، فيما حل سائق “تويوتا جاوز”، الأمريكي سيث كونتيرو، ثالثًا بفارق 3 دقائق و11 ثانية عن المتصدر.

بيترهانسل في رالي داكار 2024
فوز السائق الفرنسي – المصدر @dakarinsaudi

الدراج كورنيخو يتصدر المرحلة الثانية

وتمكن ناتشو كورنيخو، من الفوز بالمرحلة الثانية لفئة الدراجات النارية في رالي داكار السعودية، والتي انطلقت اليوم من الحناكية إلى الدوادمي لمسافة 541 كلم، منها 414 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وتُعد هذه المرة السابعة التي يفوز فيها المتسابق التشيلي ناتشو كورنيخو بأحد مراحل رالي داكار في تاريخه.

ناتشو كورنيخو
كورنيخو – المصدر @dakarinsaudi

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