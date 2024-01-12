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رقم قياسي جديد لـ المعز علي بعد فوز قطر على لبنان

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
رقم قياسي جديد لـ المعز علي بعد فوز قطر على لبنان
المواطن - فريق التحرير

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حقق اللاعب القطري المعز علي رقمًا قياسيًّا، وذلك بعد فوز منتخب قطر على المنتخب اللبناني بثلاثية دون رد في افتتاح بطولة كأس أمم آسيا 2023.

ماذا قدم المعز علي ؟

وكان علي سجل الهدف الثاني للمنتخب القطري في الدقيقة الـ56 من عمر المباراة.

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وسجل علي 10 أهداف في بطولة كأس أمم آسيا بعد هدفه اليوم في شباك لبنان، ليكون قريبًا من كسر رقم علي دائي لاعب منتخب إيران الأسبق الذي سجل 14 هدف في بطولة آسيا.

ويستعد المنتخب القطري لمواجهة منتخب طاجيكستان في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الأربعاء المقبل، بينما يواجه منتخب لبنان نظيره الصيني في نفس اليوم.

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