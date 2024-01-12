Icon

استاد لوسيل أبرز ملاعب كأس آسيا 2023 Icon زراعة مليون شتلة من النباتات المحلية في محمية الملك سلمان Icon الموارد البشرية: تأخير صرف الأجور مخالفة تستوجب البلاغ Icon رقم قياسي في البث التلفزيوني ينتظر كأس آسيا 2023 Icon The flyer.. متعة الطيران في وندر جاردن Icon الاتحاد يستهدف ضم نجم أتلتيكو Icon حساب المواطن يرد على سبب نقص الدفعة هذا الشهر Icon لقطات لمشاركة الجوازات في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة Icon الفزعة السعودية تنفذ متسابقي رالي دكار من الانسحاب Icon السعودية تحصل على استثمارات أكبر من جميع منافسيها الإقليميين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تنطلق منافسات البطولة اليوم

رقم قياسي في البث التلفزيوني ينتظر كأس آسيا 2023

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
رقم قياسي في البث التلفزيوني ينتظر كأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير انطلاق منافسات كأس آسيا 2023 في قطر، مساء اليوم الجمعة، وتستعد البطولة لتسجيل رقم قياسي في البث التلفزيوني.

كأس آسيا 2023

وتُقام بطولة كأس آسيا 2023 خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، وستكون المباراة الافتتاحية اليوم بين منتخب قطر الأول لكرة القدم ونظيره اللبناني.

قد يهمّك أيضاً
قرار الشباب يُصعب انتقال نجم الهلال إليه

قرار الشباب يُصعب انتقال نجم الهلال إليه

لقطات جوية لإنجاز تركيب الفلل العائمة بمشروع البحر الأحمر

لقطات جوية لإنجاز تركيب الفلل العائمة بمشروع البحر الأحمر

كأس آسيا 2023
شعار النسخة الجديدة

رقم قياسي للبث التلفزيوني

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن النسخة الجديدة؛ تستعد للوصول إلى أكبر قاعدة من الجماهير في تاريخ البطولة.

وأضاف: “من المنتظر أن تقوم 60 شبكة تلفزيونية بعرض المباريات، على امتداد أكثر من 160 دولة وإقليم بكافة أرجاء العالم، حيث تؤكد كأس آسيا 2023 مكانتها كأكثر نسخة تحظى بالتغطية في تاريخ البطولة”.

كأس آسيا 2027
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، داتوك سري ويندسور جون: “يشدد الاتحاد على في إطار الرؤية والمهمة على ضمان بقاء كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في القارة، وعلى إقامة بطولات على مستوى عالمي للاعبين والفرق”.

وتابع: “كيفما نظرنا للأمر، فإن عرض أهم بطولاتنا على مستوى الرجال في هذا العدد من الدول والأسواق، يؤكد أن طموحاتنا تتحقق، وهو يعكس المكانة المتنامية لكأس آسيا”.

وأضاف: “نحن ممتنون للثقة التي تقدمها الشبكات الناقلة وشركائنا الإعلاميين بكرة القدم الآسيوية، ونحن نتطلع للعمل معهم جميعاً لتقديم أفضل تجربة لجماهيرنا المتحمسة ولكافة الأطراف المعنية”.

كأس آسيا 2027 - كأس آسيا 2023
كأس البطولة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم