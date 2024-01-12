رقم قياسي في البث التلفزيوني ينتظر كأس آسيا 2023

تترقب الجماهير انطلاق منافسات كأس آسيا 2023 في قطر، مساء اليوم الجمعة، وتستعد البطولة لتسجيل رقم قياسي في البث التلفزيوني.

كأس آسيا 2023

وتُقام بطولة كأس آسيا 2023 خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، وستكون المباراة الافتتاحية اليوم بين منتخب قطر الأول لكرة القدم ونظيره اللبناني.

رقم قياسي للبث التلفزيوني

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن النسخة الجديدة؛ تستعد للوصول إلى أكبر قاعدة من الجماهير في تاريخ البطولة.

وأضاف: “من المنتظر أن تقوم 60 شبكة تلفزيونية بعرض المباريات، على امتداد أكثر من 160 دولة وإقليم بكافة أرجاء العالم، حيث تؤكد كأس آسيا 2023 مكانتها كأكثر نسخة تحظى بالتغطية في تاريخ البطولة”.

وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، داتوك سري ويندسور جون: “يشدد الاتحاد على في إطار الرؤية والمهمة على ضمان بقاء كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في القارة، وعلى إقامة بطولات على مستوى عالمي للاعبين والفرق”.

وتابع: “كيفما نظرنا للأمر، فإن عرض أهم بطولاتنا على مستوى الرجال في هذا العدد من الدول والأسواق، يؤكد أن طموحاتنا تتحقق، وهو يعكس المكانة المتنامية لكأس آسيا”.

وأضاف: “نحن ممتنون للثقة التي تقدمها الشبكات الناقلة وشركائنا الإعلاميين بكرة القدم الآسيوية، ونحن نتطلع للعمل معهم جميعاً لتقديم أفضل تجربة لجماهيرنا المتحمسة ولكافة الأطراف المعنية”.