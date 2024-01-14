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بعد الفوز على فيتنام برباعية

رقم قياسي لـ منتخب اليابان في كأس آسيا

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٥٩ مساءً
رقم قياسي لـ منتخب اليابان في كأس آسيا
المواطن - فريق التحرير

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بدأ منتخب اليابان الأول لكرة القدم، منافسات كأس آسيا 2023 بتحقيق فوز كبير ضد فيتنام، ليُحقق رقمًا قياسيًا في البطولة.

منتخب اليابان يحقق رقمًا مميزًا

ولعب منتخب اليابان ضد فيتنام، مساء اليوم الأحد، على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا؛ ونجح الساموراي في تحقيق الفوز بنتيجة 4\2.

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منتخب اليابان
لاعبو المنتخب – المصدر @jfa_samuraiblue

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن منتخب اليابان الأول لكرة القدم حقق الفوز التاسع على التوالي في مرحلة المجموعات بكأس آسيا، ليُعادل بذلك أطول رقم قياسي مسجل في البطولة.

منتخب اليابان ضد فيتنام
لاعبو اليابان – المصدر @afcasiancup_ar

ولم تخسر اليابان في آخر 25 مباراة خاضتها في مرحلة المجموعات بمنافسات بطولة كأس آسيا، حيث تمكن الساموراي من تحقيق 18 انتصارًا، وتعادل في 7 مواجهات فقط، ما يُحفز لاعبيه للتألق بالنسخة الحالية.

منتخب اليابان
لاعبو اليابان – المصدر @aawsat_spt

ترتيب المجموعة الرابعة

ورفعت اليابان رصيدها إلى 3 نقاط، لتتصدر ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا 2023، فيما ظل منتخب فيتنام الأول لكرة القدم بدون رصيد، وستُقام مواجهة العراق ضد إندونيسيا في وقت لاحق.

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