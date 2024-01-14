المرور يضبط 1337 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق مواطن يرسم شعار السعودية بالنباتات البرية برفحاء نيجيريا تسقط في فخ التعادل أمام غينيا الاستوائية جانب من جاهزية الجوازات لخدمة المسافرين إلى قطر عبر منفذ سلوى سدايا تدرب 180 مواطنًا في معسكرات LLM كرم النبلاء.. سائحة فرنسية تتلقى ضيافة لا تنسى من شاب سعودي المعاجم الرقمية لمجمع الملك سلمان تسهم في تحسين زيارة الحاج والمعتمر رقم قياسي لـ منتخب اليابان في كأس آسيا بعثة الاتحاد تصل دبي غاليتي: رينان لودي كان الخيار الثالث لجيسوس
بدأ منتخب اليابان الأول لكرة القدم، منافسات كأس آسيا 2023 بتحقيق فوز كبير ضد فيتنام، ليُحقق رقمًا قياسيًا في البطولة.
ولعب منتخب اليابان ضد فيتنام، مساء اليوم الأحد، على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا؛ ونجح الساموراي في تحقيق الفوز بنتيجة 4\2.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن منتخب اليابان الأول لكرة القدم حقق الفوز التاسع على التوالي في مرحلة المجموعات بكأس آسيا، ليُعادل بذلك أطول رقم قياسي مسجل في البطولة.
ولم تخسر اليابان في آخر 25 مباراة خاضتها في مرحلة المجموعات بمنافسات بطولة كأس آسيا، حيث تمكن الساموراي من تحقيق 18 انتصارًا، وتعادل في 7 مواجهات فقط، ما يُحفز لاعبيه للتألق بالنسخة الحالية.
ورفعت اليابان رصيدها إلى 3 نقاط، لتتصدر ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا 2023، فيما ظل منتخب فيتنام الأول لكرة القدم بدون رصيد، وستُقام مواجهة العراق ضد إندونيسيا في وقت لاحق.