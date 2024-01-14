رقم قياسي لـ منتخب اليابان في كأس آسيا

بدأ منتخب اليابان الأول لكرة القدم، منافسات كأس آسيا 2023 بتحقيق فوز كبير ضد فيتنام، ليُحقق رقمًا قياسيًا في البطولة.

منتخب اليابان يحقق رقمًا مميزًا

ولعب منتخب اليابان ضد فيتنام، مساء اليوم الأحد، على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا؛ ونجح الساموراي في تحقيق الفوز بنتيجة 4\2.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن منتخب اليابان الأول لكرة القدم حقق الفوز التاسع على التوالي في مرحلة المجموعات بكأس آسيا، ليُعادل بذلك أطول رقم قياسي مسجل في البطولة.

ولم تخسر اليابان في آخر 25 مباراة خاضتها في مرحلة المجموعات بمنافسات بطولة كأس آسيا، حيث تمكن الساموراي من تحقيق 18 انتصارًا، وتعادل في 7 مواجهات فقط، ما يُحفز لاعبيه للتألق بالنسخة الحالية.

ترتيب المجموعة الرابعة

ورفعت اليابان رصيدها إلى 3 نقاط، لتتصدر ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا 2023، فيما ظل منتخب فيتنام الأول لكرة القدم بدون رصيد، وستُقام مواجهة العراق ضد إندونيسيا في وقت لاحق.