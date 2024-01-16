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أوبتمس نموذج أولي لروبوتات تسلا

روبوت إيلون ماسك يقوم بمهمة غير متوقعة

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٤ مساءً
روبوت إيلون ماسك يقوم بمهمة غير متوقعة
المواطن - فريق التحرير

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نشر الملياردير إيلون ماسك فيديو، عبر حسابه في موقع إكس، يظهر أحدث روبوتات شركته تسلا وهو يقوم بمهمة غير متوقعة، حيث إنه كان يطوي الملابس.

روبوت يقوم بمهام منزلية

وقد تبدو المهام المنزلية هذه آخر ما يثير اهتمام شركة تسلا، التي تصنع سيارات كهربائية، وإيلون ماسك رائد الأعمال الذي يستثمر بمجالات كمواقع التواصل الاجتماعي والفضاء، إلا أن الملياردير إيلون ماسك لا ينفك يدهش العالم باهتماماته المتنوعة والمفاجئة.

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وأظهر الفيديو قدرة الروبوت أوبتمس على القيام بمهمة تتطلب مرونة ودقة في الحركة.

أوبتمس أولى روبوتات تسلا

يذكر أن أوبتمس هو نموذج أولي للروبوتات التي تقوم شركة تسلا بتطويرها. ويهدف أوبتمس إلى مواكبة سمات البشر، والقيام بالمهام المملة التي لا يرغب البشر في القيام بها، ككي وطي الملابس والذهاب لشراء الاحتياجات من السوبر ماركت.

ومن المفترض بعد التطوير أن يملك هذا الروبوت في نسخته الجديدة بعض القدرات الجسدية، مثل إمكانية تحريك جميع أصابعه بصورة كاملة، وتحريك إصبع الإبهام، ليتمكن من استخدام الأدوات المختلفة.

وكانت “تسلا” قد عرضت من قبل مقاطع فيديو للروبوت أثناء أدائه بعض المهام البسيطة، مثل حمل الصناديق وري النباتات.

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