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روبوت مبتكر لتنظيف الشواطئ بوجهة البحر الأحمر

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٥ مساءً
روبوت مبتكر لتنظيف الشواطئ بوجهة البحر الأحمر
المواطن - واس

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أعلنت “البحر الأحمر الدولية”، الشركة المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم – “البحر الأحمر” و”أمالا”- عن كشفها لروبوت مبتكر لتنظيف الشواطئ من أجل الحفاظ على رمال شواطئها الخلابة خالية من النفايات.

جمع النفايات والحطام

وتم تصميم هذا الروبوت لتحسين مظهر الرمال وجمع النفايات البلاستيكية والحطام، كما يمكنه تحديد عناصر صغيرة بحجم 1 سم2، ويتميز هذا الروبوت الحديث والكهربائي بالكامل بإمكانية التحكم فيه عن بعد، ويضمن نتائج تنظيف شاملة دون التسبب بأي ضرر للبيئة.

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تم تصميم الروبوت أيضًا ليكون مرناً بدرجة عالية، مما يسمح له بالتنقل بسهولة بين الأثاث والأجسام الأخرى التي تمثل تحديًا عادةً للروبوتات المماثلة في السوق، كما يمكنه تغطية مساحة 3,000 متر مربع في ساعة واحدة فقط.

تنظيف الشواطئ

وسيتم تشغيل روبوت تنظيف الشواطئ في وجهة “البحر الأحمر” في البداية، الذي سيساعد بدوره في الحفاظ على المناظر الطبيعية البديعة للوجهة والمنتجعات ذات المستوى العالمي.

ويُوضح هذا الإنجاز الكبير تفاني “البحر الأحمر الدولية” بالحفاظ على جمال الشواطئ لزوارها، ويُجسد التجانس المتناغم بين تجارب السفر الفاخرة والممارسات البيئية المستدامة.

يذكر أن وجهة البحر الأحمر استقبلت في عام 2023، أولى زوارها مع افتتاح اثنين من فنادقها، كما يستقبل مطار البحر الأحمر الدولي جدولًا منتظماً للرحلات الجوية منذ شهر سبتمبر 2023. وعند اكتمال المشروع عام 2030، ستضم وجهة “البحر الأحمر” 50 منتجعاً يُوفر ما يصل مجموعه إلى 8,000 وحدة فندقية، إضافةً إلى أكثر من 1,000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع بريّة، بالإضافة إلى مراسٍ فاخرة وملاعب للجولف ومرافق للترفيه والاستجمام.

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