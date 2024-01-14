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رودريجو يزيد أوجاع برشلونة بالهدف الرابع

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٨ مساءً
رودريجو يزيد أوجاع برشلونة بالهدف الرابع
المواطن - فريق التحرير

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نجح النجم البرازيلي روديجو في زيادة أوجاع برشلونة محرزًا الهدف الرابع لنادي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني بين الفريقين.

وسجل اللاعب البرازيلي الهدف الرابع من تصويبة قوية في الدقيقة الـ64.

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