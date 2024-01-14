رودريجو يزيد أوجاع برشلونة بالهدف الرابع

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نجح النجم البرازيلي روديجو في زيادة أوجاع برشلونة محرزًا الهدف الرابع لنادي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني بين الفريقين.
وسجل اللاعب البرازيلي الهدف الرابع من تصويبة قوية في الدقيقة الـ64.
رودريغو يضع بصمته بالهدف الرابع لريال مدريد 🔥⚽
ريال مدريد 4 × 1 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/PP7r8bhREl
— SSC (@ssc_sports) January 14, 2024