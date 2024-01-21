روسيا: مناورات الناتو عودة لمخططات الحرب الباردة

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، لوكالة الإعلام الروسية الرسمية في تصريحات نشرت اليوم الأحد، إن نطاق مناورة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في 2024، والتي تحمل اسم “المدافع الصامد”، يشكل “عودة لا رجعة فيها” من الحلف لمخططات الحرب الباردة.

أكبر مناورات عسكرية

وأعلن حلف شمال الأطلسي، يوم الخميس، أنه سيبدأ أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة بمشاركة نحو 90 ألف جندي في محاكاة على كيفية تعزيز القوات الأمريكية لحلفاء أوروبيين في دول محاذية لحدود روسيا وعلى الجناح الشرقي للحلف إذا تصاعد الصراع لمواجهة بين طرفين يمكن أن يقتربا من أن يكونا ندين.

وقال غروشكو للوكالة “هذه المناورات هي عنصر إضافي في الحرب الهجينة التي يشنها الغرب على روسيا”، وفقا لرويترز.

مخططات الحرب الباردة

وتابع قائلا “مناورات على هذا النطاق.. يشكل العودة النهائية والتي لا رجعة فيها من حلف شمال الأطلسي لمخططات الحرب الباردة حيث يتم تجهيز وإعداد عملية التخطيط الحربي والموارد والبنية التحتية لمواجهة مع روسيا”.

ولم يأت الحلف على ذكر روسيا بالاسم صراحة في إعلانه، لكن وثيقة حلف الناتو الأبرز للاستراتيجيات تحدد روسيا على أساس أنها التهديد الأكبر والأكثر مباشرة لأمن الدول الأعضاء في الحلف.

يشار إلى أن روسيا أطلقت عملية عسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022، كما ضمت بعض المناطق إليها، خصوصا إقليم الدونباس.

ودأبت موسكو ووزير خارجيتها سيرغي لافروف منذ ذلك الحين على اتهام “الغرب الجمعي” بشن “حرب هجينة” على روسيا من خلال دعم أوكرانيا ماليا وعسكريا بالمساعدات.