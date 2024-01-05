رومارينيو في طريقه لضمك

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بات النجم البرازيلي رومارينيو، قريبًا من مغادرة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأكدت تقارير أن نادي ضمك تقدم بعرض رسمي لإدارة الاتحاد، لضم رومارينيو، كما أن المفاوضات مع اللاعب البرازيلي وصلت إلى مراحل متقدمة.
واتفق رومارينيو مع إدارة نادي الاتحاد على الرحيل هذا الشتاء، خاصة أن عقده مع الفريق الأول لكرة القدم ينتهي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد حاليًا.
وشارك النجم البرازيلي في 15 مباراة مع الاتحاد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وساهم في تسجيل 6 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 4 مرات، وقدم تمريرتين حاسمتين، ونال بطاقة صفراء واحدة.
على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تذبذب الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية في دوري روشن السعودي، بعد تلقيه 3 هزائم متتالية أمام ضمك، الرائد والنصر.
وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، من الفوز 8 مرات، والتعادل في 4 لقاءات، وخسر 6 مباريات.