رومارينيو يُفاضل بين عرضين من دوري روشن

بات رحيل النجم البرازيلي رومارينيو عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قريبًا للغاية، حيث يحظى باهتمام أكثر من ناد بدوري روشن السعودي.

الشباب وضمك يسعيان لضم رومارينيو

وأكدت صحيفة UOL البرازيلية بالأمس، أن رومارينيو قرر الاستمرار في الملاعب السعودية لمدة موسمين، قبل أن يعود إلى بلاده، من أجل اختتام مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كورينثيانز.

وأشارت الصحيفة البرازيلية في تقرير جديد، اليوم الجمعة، أن رومارينيو لديه عرضان حاليًا يُفاضل بينهما، الأول من نادي الشباب، والثاني من ضمك، إلا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن.

وأوضحت تقارير سابقة، أن رومارينيو اتفق مع إدارة نادي الاتحاد على الرحيل هذا الشتاء، خاصة أن عقده مع الفريق الأول لكرة القدم ينتهي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد حاليًا.

وشارك النجم البرازيلي في 15 مباراة مع الاتحاد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وساهم في تسجيل 6 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 4 مرات، وقدم تمريرتين حاسمتين، ونال بطاقة صفراء واحدة.

الاتحاد في دوري روشن

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تذبذب الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية في دوري روشن السعودي، ليتراجع إلى المركز السابع برصيد 28 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.