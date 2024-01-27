روما يستهدف التعاقد مع كلوب

يتطلع نادي روما الإيطالي، للتعاقد مع المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورجن كلوب، بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

الرحيل عن ليفربول

وكان كلوب قد أعلن بالأمس وبشكل مفاجئ، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، وأكد أنه يشعر أن هذا القرار الأمثل لأن طاقته نفدت؛ ولم يعد قادرًا على ممارسة عمله مرارًا وتكرارًا.

روما يحلم بالتعاقد مع كلوب

وذكرت صحيفة “الميساجيرو” الإيطالية: “عائلة فريدكين (المالكة لنادي روما) تفكر في التعاقد مع المدرب الألماني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بداية من الصيف المقبل”.

وأضافت: “روما يدرك أن التعاقد مع كلوب؛ لن يكون رخيصًا؛ خاصة وأن العديد من الأندية ستحاول التعاقد معه، ويجب على الإدارة تقديم الكثير؛ لإقناعه بتولي المسؤولية خاصة أنه سيرحل عن ليفربول لنقص الطاقة”.

وكان نادي روما قد أعلن مؤخرًا، عن إقالة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو لسوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وتم تعيين الأسطورة دانييلي دي روسي، لتولي المهمة حتى نهاية الموسم.