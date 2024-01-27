Icon

روما يستهدف التعاقد مع كلوب Icon أكبر سفينة سياحية في العالم تبدأ أول رحلة Icon الجماهير لـ خالد بن عبدالله: سلامة قلبك يا أبو فيصل Icon خطوات التسجيل الجديد في حساب المواطن Icon ميدران يُعطل انتقال فوفانا للاتفاق Icon ليفاندوفسكي يقود التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد فياريال Icon ضبط 19321 مخالفًا والداخلية تحذر من الجريمة المُخلة بالشرف  Icon لقطات للأجواء الشتوية المميزة في الواجهة البحرية بجدة Icon الاتفاق يختتم معسكر الإمارات Icon مبيعات يومية بـ 10 آلاف ريال في سوق الجراد ببريدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم
بعد إعلانه مغادرة ليفربول

روما يستهدف التعاقد مع كلوب

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٣ مساءً
روما يستهدف التعاقد مع كلوب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يتطلع نادي روما الإيطالي، للتعاقد مع المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورجن كلوب، بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

الرحيل عن ليفربول

وكان كلوب قد أعلن بالأمس وبشكل مفاجئ، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، وأكد أنه يشعر أن هذا القرار الأمثل لأن طاقته نفدت؛ ولم يعد قادرًا على ممارسة عمله مرارًا وتكرارًا.

قد يهمّك أيضاً
نجم الهلال السابق يقود سوريا لثمن نهائي كأس أمم آسيا

نجم الهلال السابق يقود سوريا لثمن نهائي كأس أمم آسيا

مقتل 13 شخصًا في حريق مدرسة بـ الصين

مقتل 13 شخصًا في حريق مدرسة بـ الصين

يورجن كلوب
المدرب الألماني – المصدر @LFC_Arabic

روما يحلم بالتعاقد مع كلوب

وذكرت صحيفة “الميساجيرو” الإيطالية: “عائلة فريدكين (المالكة لنادي روما) تفكر في التعاقد مع المدرب الألماني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بداية من الصيف المقبل”.

كلوب
المدرب الألماني – المصدر @LFC

وأضافت: “روما يدرك أن التعاقد مع كلوب؛ لن يكون رخيصًا؛ خاصة وأن العديد من الأندية ستحاول التعاقد معه، ويجب على الإدارة تقديم الكثير؛ لإقناعه بتولي المسؤولية خاصة أنه سيرحل عن ليفربول لنقص الطاقة”.

وكان نادي روما قد أعلن مؤخرًا، عن إقالة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو لسوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وتم تعيين الأسطورة دانييلي دي روسي، لتولي المهمة حتى نهاية الموسم.

روما
لاعبو الفريق – المصدر @OfficialASRoma

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الربيعة يعلن بدء الأعمال التشغيلية لحج 1445
السعودية اليوم

الربيعة يعلن بدء الأعمال التشغيلية لحج 1445

السعودية اليوم
سببان وراء رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع كريم بنزيما
الرياضة

سببان وراء رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع...

الرياضة
هفوة جديدة لـ بايدن: التقط صورة مع سيدة غير موجودة
آخر الاخبار

هفوة جديدة لـ بايدن: التقط صورة مع...

آخر الاخبار
قرعة أبطال آسيا تُمهد لتكرار سيناريو 2021
الرياضة

قرعة أبطال آسيا تُمهد لتكرار سيناريو 2021

الرياضة
الأخضر يختتم ودياته اليوم استعدادًا لكأس آسيا 2023
الرياضة

الأخضر يختتم ودياته اليوم استعدادًا لكأس آسيا...

الرياضة
لحظة انسحاب دبلوماسيين من جلسة مجلس الأمن مع بدء الخطاب الإسرائيلي
حصاد اليوم

لحظة انسحاب دبلوماسيين من جلسة مجلس الأمن...

حصاد اليوم
آل الشيخ ينعى مؤذن الجامع الكبير بالرياض : صاحب سيرة عطرة وخلق رفيع
السعودية اليوم

آل الشيخ ينعى مؤذن الجامع الكبير بالرياض...

السعودية اليوم
سلمان الفرج يغيب عن تشكيل الهلال المتوقع ضد الفيحاء
الرياضة

سلمان الفرج يغيب عن تشكيل الهلال المتوقع...

الرياضة