روما يسجل الهدف الأول في شباك الشباب

تمكن اللاعب البرازيلي جواو كوستا من إحراز الهدف الأول لنادي روما في شباك نادي الشباب، وذلك خلال المباراة الودية المقامة بين الفريقين حاليًّا على ملعب الأول بارك في الرياض.

وتلقى كوستا تمريرة ذكية ليسددها بسهولة على يمين حارس الشباب.

وكان الشباب بدأ المباراة بتشكيل مكون من: “محمد العبسي، متعب الحربي، إياجو سانتوس، نادر الشراري، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، ماجد كنبة، هتان باهبري، نواف الصعدي، يانيك كاراسكو”.