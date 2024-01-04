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بعد 3 سنوات من العمل

روما يعلن رحيل تياغو بينتو

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٧ مساءً
روما يعلن رحيل تياغو بينتو
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي روما الإيطالي، قبل قليل، عن رحيل المدير الرياضي تياغو بينتو رسميًّا بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تياغو بينتو يرحل

وأشار روما، في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن النادي وتياغو بينتو قررا إنهاء علاقتهما بالتراضي، وسيكون ذلك اعتبارًا من يوم السبت، الموفق 3 من شهر فبراير المقبل.

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وأعرب نادي روما، عن امتنانه الشديد للمجهود الكبير الذي بذله بينتو، على مدار الثلاث سنوات الماضية، متمنيًا له التوفيق في خطوته الجديدة.

وتابع النادي في بيانه: “نشكر تياغو بينتو على التزامه مع روما منذ اليوم الأول، سواء مع الفريق الأول لكرة القدم أو قطاع الشباب والسيدات، وستنتهي ولايته بنهاية الميركاتو، ونعمل حاليًّا على تحديد المدير الرياضي الجديد”.

تياغو بينتو
بينتو

بينتو يودع روما

ومن جانبه، قال بينتو: “بعد 3 سنوات، رحلتي مع روما انتهت، واستعد للمغادرة حاليًّا، وأود أن أشكر الجميع في النادي، فقد كانت تجربة فريدة من نوعها مع نادي تاريخي، في بلد شغوف بكرة القدم”.

تياغو بينتو
بينتو

كما حرص تياغو بينتو على توجيه الشكر للمدربين واللاعبين وجميع العاملين في النادي، لتقاسمهم المسؤولية معه، ووجه شكره للجماهير والصغار الذين يدعمون الفريق باستمرار، مؤكدًا أنه فخوره بكونه جزء من النادي.

وفي فترة بينتو، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في التتويج بلقب دوري المؤتمرات 2022، كما وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي في 2023.

تياغو بينتو
بينتو – المصدر asroma

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