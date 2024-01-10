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بعد ارتباط اسمه بدوري روشن

روما يقترب من تجديد عقد مورينيو

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:١٩ مساءً
روما يقترب من تجديد عقد مورينيو
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم إدارة روما الإيطالي، تجديد عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي جوزيه مورينيو، للاستمرار لفترة أطول.

روما يسعى لتجديد عقد مورينيو

وينتهي تعاقد مورينيو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه مؤخرًا بتدريب أحد فرق دوري روشن السعودي.

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وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، اليوم الأربعاء: “مورينيو يريد البقاء في روما، وينوي النادي تقديم عرض جديد مصحوب ببعض القيود”.

وأضاف التقرير: “عائلة “فريدكينز” مالكة نادي روما، ستقدم للمدرب البرتغالي عرضًا لمدة موسم واحد فقط، مع خيار التمديد لموسم إضافي إذا ضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا”.

جوزيه مورينيو
المدرب البرتغالي – المصدر @RudyGaletti

وتابع الموقع الإيطالي: ” ميزانية روما لا تزال صغيرة للغاية، نظرًا لمعايير اللعب المالي النظيف، ويحتاج النادي لتعيين مدير رياضي جديد، حيث سيغادر تياغو بينتو مباشرة بعد فترة الانتقالات الشتوية”.

وجاء في ختام التقرير: “مع ذلك، لا يشعر روما بأنه قادر على تحمل خسارة مورينيو، الذي يعمل أكثر من مجرد مدرب في النادي، ويمثل أيضًا نقطة محورية للجماهير ووسائل الإعلام”.

مورينيو
المدرب الإيطالي – المصدر romapress

روما في الدوري الإيطالي

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 29 نقطة من الفوز في 8 مباريات، والتعادل 5 مرات والخسارة 6 لقاءات.

روما ضد فيورنتينا - الدوري الإيطالي

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