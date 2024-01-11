روما يودع كأس إيطاليا

تأهل فريق لاتسيو إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، وذلك بعد فوزه بديربي العاصمة أمام نادي روما بهدف دون رد.

لاتسيو يحسم الديربي

وسجل اللاعب “ماتيا زاكايني” الهدف الوحيد لفريق لاتسيو في الدقيقة الـ52 من ركلة جزاء.

ويُعد لاتسيو ثاني المتأهلين لنصف النهائي بعد فريق فيورنتينا المتأهل سلفًا على حساب نادي بولونيا.