رونالدو بعد فوزه بجائزة جلوب سوكر: استمروا في دعم النصر

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أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر والمنتخب البرتغالي، عن سعادته بالفوز بجائزة أخرى في حفل جلوب سوكر وهي جائزة أفضل لاعب في 2023 وفقًا لتصويت الجماهير.
وقال رونالدو بعد تتويجه بالجائزة: “سعيد للغاية بجعل الجماهير سعيدة سواء شاهدوا مباراة جيدة أو أهداف جميلة، وهذا أمر يُسعدني أنا أيضًا”.
وتابع: “استمروا في دعم النصر ودعمي”.
رونالدو بعد فوزه بجائزة جلوب سوكر🎖:
استمروا في تشجيع #النصر🟡#SSC | #GlobeSoccer pic.twitter.com/7QOjNi5tfM
— SSC (@ssc_sports) January 19, 2024