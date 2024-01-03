رونالدو ونيمار يقودان التشكيل المثالي لـ بيدري

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كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الإسباني بيدري جونزاليس عن أفضل 11 لاعبًا في التاريخ، ويتقدمهم؛ نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال بيدري: “إعطاء تشكيلة تضم أفضل الأسماء في تاريخ كرة القدم أمر صعب دائمًا، لأنه لا يوجد سوى مكان لـ11 شخصًا فقط، ولم أر جميع اللاعبين في كل العصور، لذا سأفاضل بين من تمكنت من رؤيتهم”.
واختار بيدري خلال تصريحاته لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اثنين من أساطير ريال مدريد، فيما سيطر نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على التشكيلة المثالية له.
وجاءت التشكيلة المثالية، كالتالي؛ مارك أندريه تير شتيجن، جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، سيرجيو راموس “بويول”، داني ألفيس، أندريس إنيستا، سيرجيو بوسكيتس، تشافي هيرنانديز، نيمار، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
ولم يختر بيدري، مدربه الحالي في برشلونة، تشافي هيرنانديز، لقيادة الفريق التاريخي، مختتمًا: “سأختار لويس إنريكي، المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان، مدربًا للتشكيلة المثالية”.