رونالدو يقود التشكيل المثالي لدوري روشن في 2023

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خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، ليقود التشكيل المثالي لعام 2023.
وانضم كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وشارك في 34 مباراة بدوري روشن السعودي خلال عام 2023، وسجل خلالهم 34 هدفًا، وصنع 11 هدفًا.
وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن التشكيلة المثالية لدوري روشن السعودي في 2023، وأوضحت أنها تخص الفترة من يناير وحتى ديسمبر، ومعيارها هو اللعب في موسمي 2022\ 2023 و2023\ 2024.
وجاء التشكيل المثالي لبطولة دوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس المرمى الأوروغوياني مارتين كامبانيا “الباطن، الرياض”، وفي الدفاع؛ إياغو سانتوس “الشباب”، أحمد شراحيلي “الاتحاد”، مروان سعدان “الفتح”.
ويقود الوسط والهجوم في تشكيلة العام، كل من؛ فيصل فجر “الوحدة”، ألفارو ميدران “التعاون”، إيغور كورونادو “الاتحاد”، مراد باتنا “الفتح”، وسالم الدوسري “الهلال”، بجانب ثنائي النصر، رونالدو وأندرسون تاليسكا.