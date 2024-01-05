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بعد تألقه اللافت مع النصر

رونالدو يقود التشكيل المثالي لدوري روشن في 2023

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
رونالدو يقود التشكيل المثالي لدوري روشن في 2023
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، ليقود التشكيل المثالي لعام 2023.

رونالدو يقود التشكيلة

وانضم كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وشارك في 34 مباراة بدوري روشن السعودي خلال عام 2023، وسجل خلالهم 34 هدفًا، وصنع 11 هدفًا.

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كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

تشكيلة العام في دوري روشن

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن التشكيلة المثالية لدوري روشن السعودي في 2023، وأوضحت أنها تخص الفترة من يناير وحتى ديسمبر، ومعيارها هو اللعب في موسمي 2022\ 2023 و2023\ 2024.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

وجاء التشكيل المثالي لبطولة دوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس المرمى الأوروغوياني مارتين كامبانيا “الباطن، الرياض”، وفي الدفاع؛ إياغو سانتوس “الشباب”، أحمد شراحيلي “الاتحاد”، مروان سعدان “الفتح”.

ويقود الوسط والهجوم في تشكيلة العام، كل من؛ فيصل فجر “الوحدة”، ألفارو ميدران “التعاون”، إيغور كورونادو “الاتحاد”، مراد باتنا “الفتح”، وسالم الدوسري “الهلال”، بجانب ثنائي النصر، رونالدو وأندرسون تاليسكا.

دوري روشن
التشكيل المثالي لـ2023 – المصدر @SofaScoreARB

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