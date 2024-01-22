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يعزز مساعي الرئيس السابق بشكل أكبر أمام منافسيه

رون ديسانتيس ينسحب من الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
رون ديسانتيس ينسحب من الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب
المواطن - فريق التحرير

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علّق حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أمس الأحد، حملته للفوز بالترشّح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، معلنًا أنه سيدعم متصدّر السباق دونالد ترامب.

فرصة أخرى لترامب

وقال رون، في فيديو نشره على منصة إكس، تويتر سابقًا، الذي حل ثانيًا الأسبوع الماضي في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية أيوا، “إنه لا يمكنه الطلب من مناصرينا أن يتطوّعوا بوقتهم ويتبّرعوا بمواردهم إن لم يكن لدينا سبيل واضح للنصر. بالتالي، أعلّق اليوم حملتي”.

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أضاف: “من الواضح في رأيي أن غالبية الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية يريدون إعطاء فرصة أخرى لدونالد ترامب”.

خلافات مع ترامب

وتابع حاكم فلوريدا: “كانت لي خلافات مع دونالد ترامب، كما في شأن فيروس كورونا”، لكن “ترامب أفضل من الرئيس الحالي المنتهية ولايته جو بايدن”.

ونال ديسانتيس 21% من الأصوات في ولاية آيوا، في حين حصد الرئيس السابق 51% من الاصوات. ويأتي إعلانه تعليق حملته قبل يومين من الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية نيوهامشير.

استطلاعات الرأي

وكان ديسانتيس (البالغ من العمر 45 عامًا) قد دخل السباق الرئاسي لعام 2024 بمزايا كبيرة في سعيه لمواجهة ترامب، وأشارت استطلاعات الرأي الأولية المبكرة إلى أن ديسانتيس في وضع قوي للقيام بذلك. وجمع هو وحلفاؤه ثروة سياسية تزيد على 100 مليون دولار. لكنه كافح من أجل العثور على مكانه في الانتخابات التمهيدية.

وكان السناتور الأميركي تيم سكوت قد انسحب من السباق الرئاسي وأعلن تأييده هو أيضًا لترامب في مسعى الرئيس السابق نيل ترشيح الحزب الجمهوري له للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض.

ومن شأن إعلان سكوت وديسانتيس تأييد ترامب أن يعزز مساعي الرئيس السابق بشكل أكبر أمام خصمه السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي لنيل ترشيح الحزب الجهوري للانتخابات الرئاسية.

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