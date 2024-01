رون ديسانتيس ينسحب من الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب

علّق حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أمس الأحد، حملته للفوز بالترشّح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، معلنًا أنه سيدعم متصدّر السباق دونالد ترامب.

وقال رون، في فيديو نشره على منصة إكس، تويتر سابقًا، الذي حل ثانيًا الأسبوع الماضي في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية أيوا، “إنه لا يمكنه الطلب من مناصرينا أن يتطوّعوا بوقتهم ويتبّرعوا بمواردهم إن لم يكن لدينا سبيل واضح للنصر. بالتالي، أعلّق اليوم حملتي”.

أضاف: “من الواضح في رأيي أن غالبية الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية يريدون إعطاء فرصة أخرى لدونالد ترامب”.

وتابع حاكم فلوريدا: “كانت لي خلافات مع دونالد ترامب، كما في شأن فيروس كورونا”، لكن “ترامب أفضل من الرئيس الحالي المنتهية ولايته جو بايدن”.

ونال ديسانتيس 21% من الأصوات في ولاية آيوا، في حين حصد الرئيس السابق 51% من الاصوات. ويأتي إعلانه تعليق حملته قبل يومين من الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية نيوهامشير.

