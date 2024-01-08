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تشمل وادي الفرع والحناكية والمهد

رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٣ صباحاً
رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس اليوم الاثنين من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ورياح تصل سرعتها إلى (40- 45) كيلومترًا/ ساعة.

وبيّن المركز عبر منصة إكس، أن الحالة التي تشمل وادي الفرع والحناكية والمهد، تبدأ الساعة الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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موجة باردة

وفي وقت سابق، توقع الخبير المناخي زياد الجهني أن تشهد المملكة موجة برد قوية نهاية الأسبوع الحالي، قد تلامس عدة مناطق الصفر المئوي، تتركز على الشمال والشمال الغربي.

وقال الجهني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: جاكم البرد، موجة برد صفرية، والموجة القوية نهاية الأسبوع الحالي يسبقها موجة برد تبدأ من هذه الليلة، تتركز على الشمال والشمال الشرقي، وتصل إلى 5 درجات.

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