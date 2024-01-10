رياح شديدة لمدة 9 ساعات على منطقة المدينة المنورة

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نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم الأربعاء- بمشيئة الله- من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ورياحًا تصل سرعتها إلى ( 40- 49) كيلومترًا/ ساعة.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل العُلا والعيص وخيبر، وتبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني استمرار تدني درجات الحرارة في العديد من مدن ومناطق المملكة.
وقال القحطاني خلال مداخلة مع قناة العربية: نشهد درجات حرارة منخفضة نسبيًّا وسجلنا درجة مئوية واحدة على محافظة طريف كأقل درجة سجلت في الثلث الأول من الشتاء حتى الآن.