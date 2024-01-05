رياض محرز يتألق مع الأهلي برقمين مميزين

يُقدم النجم الجزائري رياض محرز، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الموسم، ليتصدر قائمتين مميزتين في دوري روشن السعودي.

رياض محرز في صدارة قائمتين

ويُعد رياض محرز أكثر اللاعبين صناعة للفرص الخطيرة في دوري روشن السعودي برصيد 14 فرصة، متفوقًا على ثنائي فريق الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي إيغور كورونادو بـ13 فرصة لكل منهما.

كما يُعد محرز الأكثر منحًا للتمريرات المفتاحية في دوري روشن برصيد 62 تمريرة، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، نجم الوحدة، المغربي فيصل فجر بـ51 تمريرة، ونجم فريق التعاون، الإسباني ألفارو ميدران بـ47 تمريرة.

وشارك رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، في 19 مباراة مع الأهلي في دوري روشن السعودي، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 8 مرات، وقدم 7 تمريرات حاسمة، وحصل على بطاقتين صفراويين.

الأهلي في دوري روشن

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، من الفوز في 12 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 3 لقاءات، وسجل 41 هدفًا، واستقبل 19 هدفًا.