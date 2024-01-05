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ضمن منافسات دوري روشن

رياض محرز يتألق مع الأهلي برقمين مميزين

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
رياض محرز يتألق مع الأهلي برقمين مميزين
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم الجزائري رياض محرز، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الموسم، ليتصدر قائمتين مميزتين في دوري روشن السعودي.

رياض محرز في صدارة قائمتين

ويُعد رياض محرز أكثر اللاعبين صناعة للفرص الخطيرة في دوري روشن السعودي برصيد 14 فرصة، متفوقًا على ثنائي فريق الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي إيغور كورونادو بـ13 فرصة لكل منهما.

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رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

كما يُعد محرز الأكثر منحًا للتمريرات المفتاحية في دوري روشن برصيد 62 تمريرة، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، نجم الوحدة، المغربي فيصل فجر بـ51 تمريرة، ونجم فريق التعاون، الإسباني ألفارو ميدران بـ47 تمريرة.

وشارك رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، في 19 مباراة مع الأهلي في دوري روشن السعودي، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 8 مرات، وقدم 7 تمريرات حاسمة، وحصل على بطاقتين صفراويين.

رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي في دوري روشن

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، من الفوز في 12 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 3 لقاءات، وسجل 41 هدفًا، واستقبل 19 هدفًا.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

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