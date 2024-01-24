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بعد توديع الجزائر لكأس إفريقيا

رياض محرز يتجه للاعتزال الدولي

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٠٩ مساءً
رياض محرز يتجه للاعتزال الدولي
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن النجم رياض محرز، قد يتخذ قرارًا باعتزال اللعب الدولي، بعد الخروج المبكر لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم لمنافسات كأس الأمم الإفريقية.

رياض محرز و7 لاعبين قد يعتزلوا

وأكد موقع المرمى الجزائري، أن رياض محرز يتجه لإعلان الاعتزال الدولي رسميًا خلال الساعات القادمة، على أن يكون تركيزه خلال الفترة المقبلة مع ناديه الأهلي.

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وأوضح أن محرز، لن يكون الوحيد الذي سيعلن الاعتزال، حيث إن هناك 7 لاعبين اتخذوا القرار ذاته، وهم؛ بغداد بونجاح، يوسف البلايلي، إسلام سليماني، سفيان فيغولي، رايس مبولحي، نبيل بن طالب وعيسى ماندي.

رياض محرز
محرز

وتعرض رياض محرز لانتقادات كبيرة، لمستواه في كأس الأمم الإفريقية، خاصة أنه شارك بشكل أساسي في أول مباراتين، قبل أن يُقرر المدير الفني جمال بلماضي، أن يحتفظ به على مقاعد البدلاء ضد موريتانيا؛ لأسباب فنية.

وفشل رياض محرز في الظهور بالمستوى المنتظر منه، خاصة أن الجماهير كانت تعول عليه كثيرًا، في قيادة منتخب الجزائر، لتجاوز مرحلة المجموعات والمنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية، إلا أنه لم يصنع الفارق.

رياض محرز
محرز

منتخب الجزائر يخسر ويودع البطولة

ولعبت الجزائر ضد موريتانيا بالأمس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، وخسر محاربو الصحراء بهدف دون رد، ليُغادر المنتخب البطولة رسميًا، بعد تعادله أول مباراتين.

منتخب الجزائر
لاعبو الجزائر – المصدر @LesVerts

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