Icon

الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة Icon ريال مدريد الأعلى قيمة بالعالم في 2023 Icon انتقادات لغياب سلطان الغنام وسلمان الفرج عن قائمة الأخضر Icon أمام الملك سلمان.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الصديقة يؤدون القسم Icon 29 مساهمة تهديفية لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن Icon مجلس الوزراء: تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة الخضراء برئاسة ولي العهد Icon خطوات ورابط التسجيل في حساب المواطن Icon رئيس الرجاء يوضح حقيقة التفاوض مع حمدالله Icon بدءًا من 15 يناير.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية Icon هل ينتقل حكيم زياش للنصر؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مانشستر يونايتد جاء بالمركز الثاني

ريال مدريد الأعلى قيمة بالعالم في 2023

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٧ مساءً
ريال مدريد الأعلى قيمة بالعالم في 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف تقرير صحافي أمريكي، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الأندية الأعلى قيمة في العالم خلال عام 2023، وجاء ريال مدريد في الصدارة.

ريال مدريد يتصدر القائمة

وأشارت مجلة “فوربس” الأمريكية، إلى أن  ريال مدريد الإسباني في صدارة أندية العالم خلال عام 2023، بـ(5,490 مليار يورو)، ليتفوق على الأندية الإنجليزية التي احتلت القائمة.

قد يهمّك أيضاً
13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

نيوم تعلن عن “نورلانا” الوجهة السكنية الساحلية الجديدة للاستجمام وتجديد الصحة

نيوم تعلن عن “نورلانا” الوجهة السكنية الساحلية الجديدة للاستجمام وتجديد الصحة

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

أعلى الأندية قيمة بالعالم في 2023

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثاني خلف ريال مدريد بـ5,427 مليار يورو، فيما حل برشلونة ثالثًا بـ4.984 مليار يورو، أي أكثر بنسبة 10% من الرقم الذي قدمته مجلة “فوربس” قبل عام واحد فقط.

مانشستر يونايتد
لاعبو يونايتد – المصدر manutdnews

واحتل نادي ليفربول المركز الرابع بـ4,785 مليار يورو، ويليه مانشستر سيتي بـ4,514 مليار يورو، ثم بايرن ميونيخ الألماني بـ4,396 مليار يورو، ويتواجد باريس سان جيرمان في المركز السابع بـ3,808 مليار يورو.

ويقع تشيلسي في المركز الثامن بالقائمة التي كشفت عنها “فوربس”، بـ2,804 مليار يورو، ثم توتنهام هوتسبير بـ2,533 مليار يورو، وحل آرسنال عاشرًا بـ2,044 مليار يورو.

تشيلسي
لاعبو تشيلسي – المصدر @ChelseaFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسعار النفط تواصل مكاسبها لليوم الثاني بعد مؤشرات الفائدة الأمريكية
السوق

أسعار النفط تواصل مكاسبها لليوم الثاني بعد...

السوق
السبب الحقيقي وراء انهيار محادثات الهدنة بين حماس وإسرائيل
العالم

السبب الحقيقي وراء انهيار محادثات الهدنة بين...

العالم
معرض لخريجات صناعة الأفلام والرسوم المتحركة في جامعة الأميرة نورة
السعودية اليوم

معرض لخريجات صناعة الأفلام والرسوم المتحركة في...

السعودية اليوم
الاتحاد لا يعرف الخسارة ضد الأهلي المصري
الرياضة

الاتحاد لا يعرف الخسارة ضد الأهلي المصري

الرياضة
وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون بطل “ذي فُل مونتي”
مشاهير

وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون بطل “ذي...

مشاهير
الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري أبطال آسيا
الرياضة

الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري...

الرياضة
الغواصة الأكثر فخامة في العالم بتكلفة 300 مليون دولار
تكنولوجيا

الغواصة الأكثر فخامة في العالم بتكلفة 300...

تكنولوجيا
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5...

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه