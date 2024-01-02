ريال مدريد الأعلى قيمة بالعالم في 2023

كشف تقرير صحافي أمريكي، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الأندية الأعلى قيمة في العالم خلال عام 2023، وجاء ريال مدريد في الصدارة.

ريال مدريد يتصدر القائمة

وأشارت مجلة “فوربس” الأمريكية، إلى أن ريال مدريد الإسباني في صدارة أندية العالم خلال عام 2023، بـ(5,490 مليار يورو)، ليتفوق على الأندية الإنجليزية التي احتلت القائمة.

أعلى الأندية قيمة بالعالم في 2023

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثاني خلف ريال مدريد بـ5,427 مليار يورو، فيما حل برشلونة ثالثًا بـ4.984 مليار يورو، أي أكثر بنسبة 10% من الرقم الذي قدمته مجلة “فوربس” قبل عام واحد فقط.

واحتل نادي ليفربول المركز الرابع بـ4,785 مليار يورو، ويليه مانشستر سيتي بـ4,514 مليار يورو، ثم بايرن ميونيخ الألماني بـ4,396 مليار يورو، ويتواجد باريس سان جيرمان في المركز السابع بـ3,808 مليار يورو.

ويقع تشيلسي في المركز الثامن بالقائمة التي كشفت عنها “فوربس”، بـ2,804 مليار يورو، ثم توتنهام هوتسبير بـ2,533 مليار يورو، وحل آرسنال عاشرًا بـ2,044 مليار يورو.