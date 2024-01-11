ريال مدريد والأتلتيكو إلى شوطين إضافيين

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ذهب فريقا ريال مدريد وأتلتيكو مدريد إلى شوطين إضافيين، وذلك بعد التعادل بنتيجة 3- 3 في شوطي الوقت الأصلي.
وتقدم اللاعب هيرموسو بالهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة الـ6 ثم تعادل روديجر للريال في الدقيقة الـ20، وفي الدقيقة الـ29، سجل الفرنسي ميندي الهدف الثاني للريال.
وبالدقيقة الـ37 سجل اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني للأتلتيكو بمهارة فائقة في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل روديجر الهدف الثالث للأتلتيكو بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ78، ثم سجل كارفخال هدف التعادل للريال.
وتُقام المباراة الأولى في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الأربعاء على ملعب الأول بارك في الرياض.
هدددددف!⚽
الثالث لأتلتيكو مدريد عن طريق روديغير بالخطأ في مرماه⚽️🔥
ريال مدريد 2 – 3 أتلتيكو مدريد
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/eJqgoiJt1c
— SSC (@ssc_sports) January 10, 2024
هدددددف!⚽
جنووون في الأول بارك🔥
ريال مدريد يعود ويسجل هدف التعادل⚽️
ريال مدريد 3 – 3 أتلتيكو مدريد
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/4nAxJWJPef
— SSC (@ssc_sports) January 10, 2024