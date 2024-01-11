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في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد والأتلتيكو إلى شوطين إضافيين

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
ريال مدريد والأتلتيكو إلى شوطين إضافيين
المواطن - فريق التحرير

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ذهب فريقا ريال مدريد وأتلتيكو مدريد إلى شوطين إضافيين، وذلك بعد التعادل بنتيجة 3- 3 في شوطي الوقت الأصلي.

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

وتقدم اللاعب هيرموسو بالهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة الـ6 ثم تعادل روديجر للريال في الدقيقة الـ20، وفي الدقيقة الـ29، سجل الفرنسي ميندي الهدف الثاني للريال.

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وبالدقيقة الـ37 سجل اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني للأتلتيكو بمهارة فائقة في الشوط الأول.

ريال مدريد - أتلتيكو مدريد - كأس السوبر الإسباني

وفي الشوط الثاني، سجل روديجر الهدف الثالث للأتلتيكو بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ78، ثم سجل كارفخال هدف التعادل للريال.

وتُقام المباراة الأولى في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الأربعاء على ملعب الأول بارك في الرياض.

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