ريال مدريد يتأهل لـ نهائي كأس السوبر الإسباني بشق الأنفس

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تأهل الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، وذلك بعد الفوز بصعوبة على جاره نادي أتلتيكو مدريد بنتيجة 5- 3 في نصف نهائي البطولة.
وتقدم اللاعب هيرموسو بالهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة الـ6 ثم تعادل روديجر للريال في الدقيقة الـ20، وفي الدقيقة الـ29، سجل الفرنسي ميندي الهدف الثاني للريال.
وبالدقيقة الـ37 سجل اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني للأتلتيكو بمهارة فائقة في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل روديجر الهدف الثالث للأتلتيكو بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ78، ثم سجل كارفخال هدف التعادل للريال.
وفي الشوط الإضافي الثاني، سجل الريال الهدفين الرابع والخامس عبر كل من ستيفان سافيتش لاعب الأتلتيكو بالخطأ في مرماه وإبراهيم دياز في الدقيقتين الـ 117 والـ 121.
هدف أتلتيكو مدريد الأول بصوت المعلق رؤوف خليف 🎤
ريال مدريد 0 – 1 أتلتيكو مدريد
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/AKQbXxcDP1
— SSC (@ssc_sports) January 10, 2024
هدددددف!⚽
روديجير يسجل هدف التعادل لريال مدريد⚽️🔥
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/UFCd9MPN6x
— SSC (@ssc_sports) January 10, 2024
هدددددف!⚽
ميندي يسجل ثاني الأهداف لريال مدريد⚽️🔥
ريال مدريد 2 – 1 أتلتيكو مدريد
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/RECwV1GiFq
— SSC (@ssc_sports) January 10, 2024
هدددددف!⚽
أتلتيكو مدريد يعود ويسجل التعادل عن طريق غريزمان⚽️🔥
ريال مدريد 2 – 2 أتلتيكو مدريد
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/ahIGXVWmXk
— SSC (@ssc_sports) January 10, 2024
هدددددف!⚽
الثالث لأتلتيكو مدريد عن طريق روديغير بالخطأ في مرماه⚽️🔥
ريال مدريد 2 – 3 أتلتيكو مدريد
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/eJqgoiJt1c
— SSC (@ssc_sports) January 10, 2024
هدددددف!⚽
ريال مدريد يسجل الهدف الرابع في الوقت القاتل من الإضافي الثاني 🔥⚽️
ريال مدريد 4 – 3 أتلتيكو مدريد
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/v9gbTp1ePG
— SSC (@ssc_sports) January 10, 2024
هدددددف!⚽
ريال مدريد ينهي المباراة بالهدف الخامس والقاتل 🔥⚽️
ريال مدريد 5- 3 أتلتيكو مدريد
#السوبر_الإسباني | #SSC pic.twitter.com/0TvMCfqYeS
— SSC (@ssc_sports) January 10, 2024