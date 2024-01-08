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ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد يحلم باللقب الثالث في السعودية

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٢٥ مساءً
ريال مدريد يحلم باللقب الثالث في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني التي ستُقام في السعودية خلال الفترة من 10 وحتى 14 يناير.

كأس السوبر الإسباني 2024

ومن المقرر أن يُشارك في كأس السوبر الإسباني 2024، كل من؛ برشلونة بطل الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث في الليغا، ريال مدريد بطل كأس الملك، والوصيف أوساسونا.

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كأس السوبر الإسباني
كأس البطولة

ريال مدريد يتألق في السعودية

وتُعد هذه المرة الرابعة التي تُقام منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية، ونجح المرينغي في التتويج باللقب مرتين، فيما نال الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة اللقب مرة.

وأُقيم كأس السوبر الإسباني موسم 2019\ 2020 في السعودية، وبمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ونجح ريال مدريد في الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

وواصل المرينغي تألقه في كأس السوبر الإسباني بالملاعب السعودية، ونجح في الفوز باللقب نسخة 2021\ 2022، بعد تغلبه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بلباو في النهائي بهدفين دون رد.

واحتضنت السعودية النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر الإسباني، وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة باللقب للمرة الأولى بالنظام الحديث، بعد فوزه على ريال مدريد في المباراة النهائية بنتيجة 3\1.

برشلونة - كأس السوبر الإسباني

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