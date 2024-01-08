ريال مدريد يحلم باللقب الثالث في السعودية

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني التي ستُقام في السعودية خلال الفترة من 10 وحتى 14 يناير.
ومن المقرر أن يُشارك في كأس السوبر الإسباني 2024، كل من؛ برشلونة بطل الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث في الليغا، ريال مدريد بطل كأس الملك، والوصيف أوساسونا.
وتُعد هذه المرة الرابعة التي تُقام منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية، ونجح المرينغي في التتويج باللقب مرتين، فيما نال الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة اللقب مرة.
وأُقيم كأس السوبر الإسباني موسم 2019\ 2020 في السعودية، وبمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ونجح ريال مدريد في الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في المباراة النهائية.
وواصل المرينغي تألقه في كأس السوبر الإسباني بالملاعب السعودية، ونجح في الفوز باللقب نسخة 2021\ 2022، بعد تغلبه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بلباو في النهائي بهدفين دون رد.
واحتضنت السعودية النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر الإسباني، وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة باللقب للمرة الأولى بالنظام الحديث، بعد فوزه على ريال مدريد في المباراة النهائية بنتيجة 3\1.