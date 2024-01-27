ريال مدريد يصعد لـ صدارة الدوري الإسباني بثنائية في لاس بالماس

صعد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعد الفوز على نادي لاس بالماس بنتيجة 2-1 اليوم في الجولة الـ22 من عمر المسابقة.

ريال مدريد ضد لاس بالماس

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تقدم فريق لاس بالماس بالهدف الأول عبر اللاعب خافيير مونييز في الدقيقة الـ53، ثم سجل الريال هدفين عبر كل من ” فينسيوس جونيور ” و ” تشواميني” في الدقيقتين الـ 65 والـ84.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الريال 54 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 31 نقطة في المركز الثامن.

وكانت مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني بدأت بداية من أمس بفوز ديبورتيفو ألافيس على ألميريا بثلاثية دون رد.

وفي مواجهات اليوم، تعادل ريال سوسيداد مع رايو فاليكانو بدون أهداف، بينما فاز الريال على لاس بالماس بنتيجة 2-1، وتُقام حاليًا مباراة برشلونة ضد فياريال، بينما في الساعة الـ11 من مساء اليوم تُقام مباراة ريال بيتيس ضد ريال مايوركا.