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بسبب إصابة فينيسوس مع منتخب البرازيل

ريال مدريد ينتظر 400 ألف يورو تعويضًا من الفيفا

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٨ مساءً
ريال مدريد ينتظر 400 ألف يورو تعويضًا من الفيفا
فريق التحرير

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ينتظر ريال مدريد تقاضي 400 ألف يورو من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كتعويض عن إصابة نجم الفريق فينيسيوس جونيور، خلال مباراة منتخب البرازيل وكولومبيا، في نوفمبر الماضي بتصفيات كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن الريال يترقب الحصول على تعويض قيمته 400 ألف يورو، وفق لوائح حماية الأندية خلال فترات التوقف الدولي.

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وأضافت: “بالنظر إلى معايير الفيفا، فإنه من المفترض أن يحصل ريال مدريد على حوالي 410 آلاف و960 يورو، أي ما يعادل فترة 20 يوما، اعتبارا من 14 ديسمبر، وهو التاريخ الذي أكمل فيه فينيسيوس 28 يوما بعيدا عن الملاعب، حتى أمس 2 يناير (العودة للتدريبات).

معايير تعويض الفيفا للأندية

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس

قواعد تعويض الأندية

وتنص لوائح الفيفا على قواعد تعويض الأندية، حال إصابة لاعبيها في التوقف الدولي، كالآتي:

  • يتم التعويض بالنظر لراتب اللاعب الثابت، وعدد أيام غيابه.
  • يشترط للحصول على التعويض الغياب لأكثر من 28 يوماً متتالياً بعد الإصابة (لبدء أيام التعويض).
  • يدفع الفيفا تعويضاً مالياً يصل إلى 7.5 مليون يورو كحد أقصى.
  • يتم احتساب المبلغ على أساس تعويض يومي يصل إلى 20 ألف يورو، بحد أقصى 365 يوماً.

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