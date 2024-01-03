ريال مدريد ينتظر 400 ألف يورو تعويضًا من الفيفا

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ينتظر ريال مدريد تقاضي 400 ألف يورو من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كتعويض عن إصابة نجم الفريق فينيسيوس جونيور، خلال مباراة منتخب البرازيل وكولومبيا، في نوفمبر الماضي بتصفيات كأس العالم 2026.
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن الريال يترقب الحصول على تعويض قيمته 400 ألف يورو، وفق لوائح حماية الأندية خلال فترات التوقف الدولي.
وأضافت: “بالنظر إلى معايير الفيفا، فإنه من المفترض أن يحصل ريال مدريد على حوالي 410 آلاف و960 يورو، أي ما يعادل فترة 20 يوما، اعتبارا من 14 ديسمبر، وهو التاريخ الذي أكمل فيه فينيسيوس 28 يوما بعيدا عن الملاعب، حتى أمس 2 يناير (العودة للتدريبات).
وتنص لوائح الفيفا على قواعد تعويض الأندية، حال إصابة لاعبيها في التوقف الدولي، كالآتي: