ريال مدريد يهزم مايوركا بشق الأنفس وينفرد بصدارة الدوري الإسباني

حقق الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني فوزًا صعبًا على حساب ضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني.

الريال ضد مايوركا

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل المدافع الألماني أنطونيو روديجر الهدف الوحيد للريال في الدقيقة الـ79 من ضربة رأسية.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الريال 48 نقطة منفردًا بصدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 18 نقطة في المركز الـ14.