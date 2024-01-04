ريال مدريد يهزم مايوركا بشق الأنفس وينفرد بصدارة الدوري الإسباني

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني فوزًا صعبًا على حساب ضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، سجل المدافع الألماني أنطونيو روديجر الهدف الوحيد للريال في الدقيقة الـ79 من ضربة رأسية.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الريال 48 نقطة منفردًا بصدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 18 نقطة في المركز الـ14.
⚽️🔥 روديغر يفتتح التسجيل للملكي برأسية متقنة#الدوري_الاسباني | #ريال_مدريد_مايوركا #LaLiga pic.twitter.com/dhBMnEwt5Q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2024