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منها الصناعات والمنتجات الصوفية

ريف يستعرض المِيَز النسبية في الرياض

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٢ مساءً
ريف يستعرض المِيَز النسبية في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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استعرض برنامج ريف المِيَز النسبية لمنطقة الرياض، ومنها الصناعات والمنتجات الصوفية، ومصنوعات ومنتجات الجلود.

وذكر برنامج ريف عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن الميز النسبية لمنطقة الرياض كذلك، الخل، وتجفيف الفواكه، والمربيات، وصناعة الحبال من ألياف النخيل، ومخلفات النباتات والروث الحيواني، والحيازات الصغيرة والمتوسطة، ومنتجات النحل والعسل.

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شروط الحصول على دعم التنمية الريفية

ومن أبرز الشروط للحصول على دعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة:

  1. أن يكون المستفيد سعودي الجنسية (ذكرًا أو أنثى)، أو حاملي بطاقة التنقل (ذكرًا أو أنثى).
  2. أن يكون المستفيد من مُمتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه.
  3. ألا يشغل المستفيد أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
  4. ألا يقل عمر المستفيد عن 21 عامًا.
  5. ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمستفيد عن (9,000) ريال.
  6. ألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشرة عن (54,000) ريال سنويًّا لكافة البرامج.
  7. تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة في المزرعة.
  8. الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.
  9. أن يكون للمستفيد حساب بنكي نشط باسمه ومسجل في المنصة الإلكترونية.
  10. استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
  11. رفع طلب الدعم على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

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