ريف يستعرض المِيَز النسبية في الرياض

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استعرض برنامج ريف المِيَز النسبية لمنطقة الرياض، ومنها الصناعات والمنتجات الصوفية، ومصنوعات ومنتجات الجلود.
وذكر برنامج ريف عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن الميز النسبية لمنطقة الرياض كذلك، الخل، وتجفيف الفواكه، والمربيات، وصناعة الحبال من ألياف النخيل، ومخلفات النباتات والروث الحيواني، والحيازات الصغيرة والمتوسطة، ومنتجات النحل والعسل.
ومن أبرز الشروط للحصول على دعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة: