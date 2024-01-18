ريف يكشف حقيقة توقف الدعم بالمدينة المنورة

كشف برنامج ريف، المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية، حقيقة توقف الدعم في المدينة المنورة.

جاء ذلك خلال رد حساب البرنامج عبر منصة “إكس” على سؤال يقول: “هل ريف متوقف في المدينة المنورة؟”.

استمرار دعم ريف

وقال برنامج ريف: إن الدعم المقدم من برنامج التنمية الريفية المستدامة مستمر لمن تنطبق عليه الشروط.

وأضاف أنه يمكن الاطلاع على الشروط والتسجيل عن طريق الرابط التالي (هنا).

شروط الحصول على دعم التنمية الريفية

ومن أبرز الشروط للحصول على دعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة: