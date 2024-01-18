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لمن تنطبق عليه الشروط

ريف يكشف حقيقة توقف الدعم بالمدينة المنورة

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:١٤ مساءً
ريف يكشف حقيقة توقف الدعم بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج ريف، المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية، حقيقة توقف الدعم في المدينة المنورة.

جاء ذلك خلال رد حساب البرنامج عبر منصة “إكس” على سؤال يقول: “هل ريف متوقف في المدينة المنورة؟”.

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استمرار دعم ريف

وقال برنامج ريف: إن الدعم المقدم من برنامج التنمية الريفية المستدامة مستمر لمن تنطبق عليه الشروط.

وأضاف أنه يمكن الاطلاع على الشروط والتسجيل عن طريق الرابط التالي (هنا).

شروط الحصول على دعم التنمية الريفية

ومن أبرز الشروط للحصول على دعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة:

  1. أن يكون المستفيد سعودي الجنسية (ذكرًا أو أنثى)، أو حاملي بطاقة التنقل (ذكرًا أو أنثى).
  2. أن يكون المستفيد من مُمتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه.
  3. ألا يشغل المستفيد أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
  4. ألا يقل عمر المستفيد عن 21 عامًا.
  5. ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمستفيد عن (9,000) ريال.
  6. ألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشرة عن (54,000) ريال سنويًّا لكافة البرامج.
  7. تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة في المزرعة.
  8. الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.
  9. أن يكون للمستفيد حساب بنكي نشط باسمه ومسجل في المنصة الإلكترونية.
  10. استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
  11. رفع طلب الدعم على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

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