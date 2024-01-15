ريف يوضح سبب رفض دراسة جدوى أحد المشاريع

أوضح برنامج ريف المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية، سبب رفض دراسة جدوى أحد المشاريع.

جاء ذلك عبر حسابه على منصة “إكس” ردًا على سؤال أحد الحسابات التي قال “جاني رفض دراسة الجدوى 100%”.

خطوات تحديث الطلب

وقال ريف “بإمكانك تعديل البيانات وتحديث الطلب بعد مرور سنة من تاريخ قرار الرفض النهائي”.

وأضاف أن الخطوات المتبعة لهذا الإجراء هي تسجيل دخول، تفاصيل الطلب الحالي، التفاصيل، إعادة التقديم، عن طريق الرابط التالي (هنا).

سبب رفض دراسة الجدوى

ورد الحساب أن هذه المرة الثانية للرفض، فأوضح برنامج ريف أن من أسباب رفض الطلب هي عدم تطابق بيانات دراسة الجدوى مع التحليل المالي والاقتصادي للمشروع وعدم ترابط البيانات المفصحة بالنشاط القائم ومخرجاته.