Icon

سبب تسمية رياح شهر شباط بـ مبكية الحصني Icon مزايا المبادرة التحفيزية للمتعاقدين مع شركات الحراسة Icon أكثر من 200 ناقلة نفط تضررت من أزمة البحر الأحمر Icon صخرة الوجه⁩ بالعلا منحوتة شبيهة بالإنسان وسط الرمال Icon منتخب العراق يُمطر شباك إندونيسيا بثلاثية Icon نيابة عن الملك وولي العهد.. تركي بن محمد يحضر حفل الاستقبال لزواج نجل سلطان بروناي Icon إغلاق منشأة في الهفوف بسبب مخالفات جسيمة في تخزين المواد الغذائية Icon 4 مجالات حرجة وضرورية لاستقرار العالم ضمن أولويات منتدى دافوس Icon وليد الفراج: مانشيني كشف الحقيقة المؤلمة Icon ثلاثية تحسم الفوز لـ السنغال ضد غامبيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحديث الطلب بعد مرور سنة من الإلغاء

ريف يوضح سبب رفض دراسة جدوى أحد المشاريع

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٤٦ مساءً
ريف يوضح سبب رفض دراسة جدوى أحد المشاريع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج ريف المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية، سبب رفض دراسة جدوى أحد المشاريع.

جاء ذلك عبر حسابه على منصة “إكس” ردًا على سؤال أحد الحسابات التي قال “جاني رفض دراسة الجدوى 100%”.

قد يهمّك أيضاً
تحذير عالمي من تهديد كورونا

تحذير عالمي من تهديد كورونا

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين برشلونة وأوساسونا

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين برشلونة وأوساسونا

خطوات تحديث الطلب

وقال ريف “بإمكانك تعديل البيانات وتحديث الطلب بعد مرور سنة من تاريخ قرار الرفض النهائي”.

وأضاف أن الخطوات المتبعة لهذا الإجراء هي تسجيل دخول، تفاصيل الطلب الحالي، التفاصيل، إعادة التقديم، عن طريق الرابط التالي (هنا).

سبب رفض دراسة الجدوى

ورد الحساب أن هذه المرة الثانية للرفض، فأوضح برنامج ريف أن من أسباب رفض الطلب هي عدم تطابق بيانات دراسة الجدوى مع التحليل المالي والاقتصادي للمشروع وعدم ترابط البيانات المفصحة بالنشاط القائم ومخرجاته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة
السعودية اليوم

مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة

السعودية اليوم
المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية
الرياضة

المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية

الرياضة
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 2023
آخر الاخبار

تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس...

آخر الاخبار
سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة
السعودية اليوم

سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة

السعودية اليوم
غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية 2023
آخر الاخبار

غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية...

آخر الاخبار
تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور الرابع بكأس إنجلترا
الرياضة

تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور...

الرياضة
الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية بتحقيق الرؤية
السعودية اليوم

الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية...

السعودية اليوم