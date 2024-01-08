ريما بنت بندر: المرأة السعودية تفوقت بكافة المجالات بما فيها الأمن والدفاع

تشارك صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ببرنامج المرأة في الدفاع، الذي يأتي ضمن برنامج معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية 2024، والذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مطلع شهر فبراير المقبل، ويهدف إلى تعزيز وتمكين مشاركة المرأة والاحتفاء بدورها في هذا المجال.

دعم عمل المرأة

وأوضحت سمو الأميرة ريما بنت بندر، التي ترأس البرنامج، أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز ودعم عمل المرأة في كافة القطاعات ومن ضمنها قطاعات الدفاع والأمن، مشيرة إلى أن ما دعت إليه رؤية المملكة 2030، عبر تمكين المرأة وتسريع اندماجها في مجالات كثيرة داخل سوق العمل السعودي، حيث أسهمت هذه التوجهات في الوصول إلى العديد من النماذج الناجحة لعمل المرأة وتفوقها على مختلف الأصعدة.

المرأة في الدفاع

وأشارت سموها إلى أن هذه البرامج تعمل على إيجاد زخم عالمي يعكس اهتمام حكومة المملكة بكافة نواحي تمكين وتعزيز مشاركة المرأة، وأن برنامج ” المرأة في الدفاع ” يتيح منصة مميزة تعزز فرص الإضافة إلى ذلك النجاح.

يذكر أن البرنامج يستضيف مديرات تنفيذيات وقيادات نسائية من مختلف دول العالم، لإبراز إنجازات المرأة، ومناقشة التحديات المستمرة، ومعرفة كيفية مساهمتها في قطاع الدفاع على مستوى العالم عبر سلسلة من الندوات وجلسات النقاش، حيث سيشكل دور المرأة في الدفاع الدولي موضوعاً رئيسياً في جلسات نقاش اليوم الرابع من المعرض.