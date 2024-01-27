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على هامش المؤتمر البحري ShipTek International Awards

ريم الخويطر أول سعودية تحصد جائزة الشابة المتميزة لعام 2024

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٧ مساءً
ريم الخويطر أول سعودية تحصد جائزة الشابة المتميزة لعام 2024
المواطن - واس

حصدت المهندسة الميكانيكية البحرية ريم الخويطر جائزة “الشابة المتميزة”، وذلك على هامش المؤتمر البحري (ShipTek International Awards 2024) في دبي.

جائزة الشابة المتميزة

وتعد جائزة “الشابة المتميزة للعام” من الجوائز السنوية العالمية الواعدة في مجال النقل البحري، حيث يسعى لها العديد من المهتمين في المجال، ويتم الترشيح لها وفق معايير معينة يحددها خبراء مختصون بالقطاع.
وتبرز الخويطر كأول مهندسة ميكانيكية سعودية تعمل في قطاع النقل البحري، حيث تواصل مسيرتها المهنية لدى شركة البحري وهي شركة الشحن الوطنية للمملكة، والتي تعد أكبر مالك ومشغل لناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) وناقلات الكيماويات في الشرق الأوسط.

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عمل المرأة السعودية

يذكر أن نسبة عمل والتحاق المرأة السعودية في القطاع النقل البحري في ارتفاع، حيث يأتي ذلك في إطار السعي لتمكين الكوادر النسائية في قطاع النقل البحري، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، فيما يعد مؤتمر Shiptek أحد المؤتمرات البحرية الرائدة في قطاع النقل البحري، حيث انعقد المؤتمر هذا العام في دبي خلال الفترة 24-25 يناير 2024م.

جائزة الشابة المتميزة

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