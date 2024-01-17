رينان لودي هلاليًا رسميًا

أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع نجم مارسيليا، البرازيلي رينان لودي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي.

الهلال يوقع مع رينان لودي

ونشر حساب الهلال عبر منصة “إكس”، صورًا لرينان لودي أثناء توقيع العقود مع رئيس النادي، فهد بن نافل، وعلق قائلًا: “أهلًا بابن السامبا في كبير آسيا”، دون الكشف عن مدة الصفقة.

كما نشر حساب النادي مقطع فيديو للترحيب بالنجم البرازيلي، وظهر خلاله رينان لودي مرتديًا قميص الزعيم الذي يحمل رقم 6، وقال: “متحمس ومتلهف.. الوجهة إلى السعودية نحو الهلال”.

وكان لودي صاحب الـ25 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا في الصيف الماضي، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، ويمتد تعاقده حتى صيف عام 2028.

لودي بدلًا من نيمار

وأكدت تقارير أن الهلال حسم الصفقة على سبيل الإعارة من مارسيليا الفرنسي لمدة 6 أشهر فقط، على أن يتم قيده في قائمة الأزرق بدلًا من النجم البرازيلي نيمار، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، ويغيب عن المشاركة.