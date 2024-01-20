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لبدء مشواره مع الهلال

رينان لودي يصل الرياض

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
رينان لودي يصل الرياض
المواطن - فريق التحرير

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وصل النجم البرازيلي رينان لودي، إلى العاصمة الرياض، استعدادًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

رينان لودي في الرياض

ونشر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، صورًا من استقبال رينان لودي بالورود في مطار الملك خالد بالرياض، وسط سعادة كبيرة من اللاعب.

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وظهر لودي في مقطع فيديو بعد وصوله إلى السعودية، ووجه رسالة إلى الجماهير، وقال: “أهلًا جمهور نادي الهلال.. أنا هنا في الرياض.. أراكم قريبًا”.

رينان لودي
جانب من وصول لودي – المصدر @Alhilal_FC

وكان نادي الهلال قد نجح في التعاقد مع رينان لودي، قادمًا من صفوف أولمبيك مارسيليا الفرنسي، حيث سيُمثل الأزرق لمدة 3 مواسم ونصف، حتى عام 2027، وذلك بدعم عضو الشرف الداعم، الأمير الوليد بن طلال.

ومن المقرر أن يتم قيد رينان لودي في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بدلًا من النجم البرازيلي نيمار، الذي يغيب عن الأزرق لنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

رينان لودي
جانب من وصول لودي – المصدر @Alhilal_FC

الهلال في دوري روشن

ويُقدم الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث ينفرد بالصدارة برصيد 53 نقطة من 19 مباراة، حيث نجح في الفوز 17 مرة وتعادل مرتين ولم يخسر.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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